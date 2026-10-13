Tongweis TNC 2.0 FULLX G12R-48: Ein neues Solarmodul für Wohnhäuser, das entwickelt wurde, um mehr aus jedem Dach herauszuholen

CHENGDU, China (OTS) -

Tongwei Solar hat das TNC 2.0 FULLX G12R-48 vorgestellt, ein 48-Zellen-Solarmodul für Privathaushalte, das bis zu 490 W bei einem Wirkungsgrad von 24,5 % in einem kompakten Format von 1.762 × 1.134 × 30 mm liefert. Erhältlich in den Ausführungen Vollschwarz und Schwarzer Rahmen, vereint es eine hohe Leistung mit starker Energieerzeugung, Installationsflexibilität und einem Design, das zu modernen Häusern passt. Zander Yuan, Direktor für Produkt und Technologie bei Tongwei Solar, erklärt, wie das Modul Hausbesitzern hilft, mehr aus ihrer verfügbaren Dachfläche herauszuholen.

Was zeichnet das TNC 2.0 FULLX G12R-48 im Vergleich zu anderen Dachsolarmodulen aus?

Da auf Wohnhäusern oft nur begrenzt Platz vorhanden ist, muss jedes Modul eine höhere Leistung erbringen. Das TNC 2.0 FULLX G12R-48 erreicht 490 W, rund 30 W mehr als herkömmliche TOPCon-Module vergleichbarer Größe. Dadurch können Hausbesitzer mehr Kapazität installieren, ohne die Anzahl der Module erhöhen zu müssen.

Die Nennleistung eines Moduls ist nur ein Maß für seine Leistungsfähigkeit. Unter den Testbedingungen von Tongwei erzielte das Modul eine durchschnittliche Energieausbeute von 3,3 % pro Watt im Vergleich zu Modulen mit kupferbeschichtetem Rückseitenkontakt (BC). Dieser Vorteil wird durch einen geringeren Leckstrom und eine stärkere Leistung bei schwachem Licht unterstützt. Vergleichstests zeigen, dass ein TNC-Modul bei einer Bestrahlungsstärke von 200 W/m² von anfänglich 100 W noch 19,42 W speichert, im Vergleich zu 18,60 W bei einem kupferbeschichteten BC-Modul. Durch die Reduzierung von Leckageverlusten und die Verbesserung der Leistung bei schwachem Sonnenlicht kann das Modul das verfügbare Sonnenlicht, insbesondere am frühen Morgen und späten Nachmittag, effektiver nutzen.

Wie lassen sich diese Leistungsvorteile in einen konkreten Mehrwert für Hausbesitzer umsetzen?

Für Hausbesitzer ist entscheidend, wie viel Strom ihre Anlage im Laufe der Zeit erzeugt, nicht nur die Nennleistung des Moduls. Bei Tests, die in Yancheng durchgeführt wurden, erreichte das TNC-Modul 447,56 äquivalente Volllaststunden, verglichen mit 433,27 bei den kupferbeschichteten BC-Modulen. Der Generationsvorteil erreichte unter den getesteten Bedingungen am frühen Morgen und späten Nachmittag bis zu 12,32 %.

Diese Einsparungen können Haushalten helfen, ihre Dachsolaranlagen besser zu nutzen, insbesondere in Zeiten höherer Strompreise. Eine höhere Stromerzeugung pro Watt kann auch Möglichkeiten zur Reduzierung der Vorlaufkosten schaffen. Ausgehend von bestimmten Preisannahmen könnte ein 485-W-TNC-Modul eine vergleichbare Energieausbeute wie ein 500-W-kupferbeschichtetes BC-Modul erzielen und bei einem System mit 12 Modulen potenziell mehr als 400 Ꞓ an Modulkosten einsparen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Einsparungen hängen von den Installationsbedingungen, den örtlichen Stromtarifen und der Produktpreisgestaltung ab.

Wie passt sich das Modul an unterschiedliche Dachformen an, und wie steht es um sein Aussehen und seine Haltbarkeit?

Nicht jedes Dach hat eine ideale Ausrichtung oder bleibt staubfrei. Simulationen unter deutschen Bedingungen zeigten, dass das TNC-Modul in verschiedenen Ausrichtungen geringere Verluste bei schwachem Licht aufwies als das getestete kupferbeschichtete BC-Modul. Zudem wurden geringere Leistungsverluste bei leichter, mittlerer und starker Verschmutzung festgestellt, was dazu beiträgt, die Energieausbeute auch unter weniger idealen Bedingungen aufrechtzuerhalten.

Auch das Erscheinungsbild spielt eine Rolle, insbesondere bei Installationen im Wohnbereich. Der TNC 2.0 FULLX G12R-48 ist in den Ausführungen Full Black und Black Frame erhältlich, um verschiedenen Dachformen gerecht zu werden. Das Layout ohne Zelllücken und die verdeckten Stromabnehmer sorgen für ein sauberes, einheitliches Erscheinungsbild, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Die Doppelglaskonstruktion und die Schutzversiegelung sind auf langfristige Zuverlässigkeit im Außenbereich ausgelegt.

Wie passt die TNC 2.0 FULLX G12R-48 in Tongweis Vision für Solarenergie im Wohnbereich?

Bei Solaranlagen für Wohnhäuser muss ein Gleichgewicht zwischen Leistung, Energieerzeugung, Installationsflexibilität und Erscheinungsbild gefunden werden. Ein Modul, das auf dem Papier gut abschneidet, muss auch für das Dach, auf dem es montiert wird, und die Menschen, die darunter leben, sinnvoll sein.

Der TNC 2.0 FULLX G12R-48 vereint diese Prioritäten in einem kompakten Format. Die hohe Leistung trägt zur Maximierung der installierten Kapazität bei, die Energieerzeugungseffizienz unterstützt eine bessere Nutzung des verfügbaren Sonnenlichts, und die zwei Designoptionen bieten Hausbesitzern mehr Auswahl.

Letztendlich besteht das Ziel darin, Solarenergie für Privathaushalte praktischer und wertvoller zu machen und Hausbesitzern zu helfen, mehr aus jedem Dach herauszuholen.