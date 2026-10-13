„Euer Urlaub, unser Alptraum“: „Am Schauplatz“ über ein Leben in der Tourismus-Kulisse

Wien (OTS) -

In der „Am Schauplatz“-Ausgabe „Euer Urlaub, unser Alptraum“ – zu sehen am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON – dokumentiert Julia Kovarik den Alltag von Menschen, deren Heimatorte zu Kulissen des internationalen Massentourismus geworden sind:

Millionen Menschen kommen jedes Jahr nach Österreich – auf der Suche nach ihren persönlichen Sehnsuchtsorten. Für jene, die hier leben, gehört der Besucherstrom zum Alltag. Manchmal reicht er sogar bis ins eigene Wohnzimmer. „Ab 10.00 Uhr gehört der Ort den Touristen“, sagt Renate S., die in Hallstatt lebt. Arztbesuche und Einkäufe erledigt sie möglichst früh. Später geht sie kaum noch vor die Tür. Denn dann drängen sich Tausende Besucherinnen und Besucher durch die engen Gassen des 700-Einwohner-Ortes. Auch Sigrid S. versucht, Hallstatt tagsüber nur im Notfall mit dem Auto zu verlassen. Die knapp 1,3 Kilometer bis zum Ortsausgang können bis zu 20 Minuten dauern. „Einmal aus dem Ort und wieder zurück, und mein Stresspegel ist auf hundert“, sagt sie. Manchmal wird sie von Touristinnen und Touristen sogar beschimpft oder es wird gegen ihr Auto geschlagen. Im September wurde eine neue Standseilbahn eröffnet. Sie kann theoretisch bis zu 1.000 Menschen pro Stunde auf den Berg bringen – mehr als doppelt so viele wie die alte Bahn. Noch wird diese Kapazität nicht ausgeschöpft. Doch viele Hallstätterinnen und Hallstätter fragen sich bereits, wie viel Tourismus ihr Ort noch verträgt.

Auch in Wien erleben Anwohnerinnen und Anwohner den Tourismus unmittelbar vor ihrer Haustür. Wer rund um das berühmte Hundertwasserhaus wohnt, teilt seinen Alltag unfreiwillig mit Gästen. „Ich könnte hier täglich den Segen geben“, scherzt Sonja S., eine pensionierte Lehrerin, die im ersten Stock des Hauses lebt. Jeden Tag stehen Hunderte Touristinnen und Touristen vor ihrem Fenster, schauen hinauf und fotografieren. Nun soll auch noch ein Schanigarten für Besucherinnen und Besucher vor ihrer Haustür entstehen. Viele Anwohnerinnen und Anwohner haben sich zusammengeschlossen und Unterschriften gesammelt, um sich ein Stück ihres Alltags zurückzuholen.

In Mondsee jagen täglich Hunderte internationale Gäste einem Filmtraum hinterher, den die Einheimischen kaum kennen: „The Sound of Music“. In der örtlichen Kirche heiraten im Film Maria und Baron von Trapp. Für Reisende aus den USA ist der Ort ein hochemotionales Stück Österreich, das unbedingt besichtigt und fotografiert werden muss. „Als ich hier angekommen bin, hatte ich Tränen in den Augen. Ich hatte das Gefühl, ich bin im Film“, sagt eine Touristin aus Kalifornien.