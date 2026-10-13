  • 13.10.2026, 11:33:32
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Bis zu 641.000 Zuseher:innen bei zweitem Teil von „Tiroler Blut“ in ORF 1

Beide Filme der neuen ORF/ARD-Degeto-Krimireihe weiterhin auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Nach einem starken Auftakt war auch der zweite Teil von „Tiroler Blut“ beim Publikum erfolgreich: Bis zu 641.000 und durchschnittlich 623.000 Zuseherinnen und Zuseher (vorläufige Gewichtung) begleiteten Ursula Strauss gestern, am Montag, dem 12. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 (gemeinsam mit Teil 1 „Der erste Schuss“ weiterhin auf ORF ON) in der neuen ORF/ARD-Degeto-Krimireihe „Tiroler Blut“ auf Verbrecherjagd. „Am Abgrund“ erreichte Marktanteile von 24 Prozent (12+) bzw. 23 und 19 Prozent in den Zielgruppen 12–29 und 12–49. An der Seite von Ursula Strauss standen für die beiden Krimis in Tirol und Wien u. a. Noah L. Perktold und Sven-Eric Bechtolf als Drei-Generationen-Trio sowie Kai Ivo Baulitz, Allegra Tinnefeld, Alina Fritsch und Klaus Windisch vor der Kamera.

„Tiroler Blut“ ist eine Produktion der filmpool fiction und Rundfilm in Koproduktion mit ORF und ARD Degeto Film für die ARD mit Unterstützung von FISAplus, ABA, Fernsehfonds Austria und der Cine Tirol Film Commission.

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