  • 13.10.2026, 11:28:02
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  • OTS0086

Sanierung der L 128 zwischen Wolfsgraben und Kleiner Semmering abgeschlossen

Rund 800 Meter der Landesstraße wurden erneuert – Investition von rund 200.000 Euro

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahn der Landesstraße L 128 zwischen Wolfsgraben und Kleiner Semmering wurde auf einer Länge von rund 800 Metern erneuert. Die Gesamtkosten von rund 200.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Die Fahrbahn der L 128 entsprach ab der Kreuzung mit der Dreibergestraße in Wolfsgraben auf rund 800 Metern in Richtung Kleiner Semmering aufgrund ihres Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden, darunter Verdrückungen und Risse, zuletzt nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Aus diesen Gründen hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, die L 128 von Kilometer 2,430 bis Kilometer 3,230 instandzusetzen.

Auf einer Gesamtfläche von rund 5.500 Quadratmetern wurde die Fahrbahn unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite in einer Stärke von vier Zentimetern abgefräst. Nach einer kleinflächigen Sanierung der Tragschicht wurde eine neue vier Zentimeter starke Deckschichte aufgebracht und damit die Fahrbahn wiederhergestellt. Durch die Straßenmeisterei Neulengbach wurden im Baustellenbereich zusätzlich rund 200 Meter Bankettplatten in den Kurvenbereichen verlegt und rund 1.400 Meter Bankett sowie ein Rohrdurchlass erneuert.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

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