Live im ORF: „Lotterien Sporthilfe-Gala“ 2026 kürt Sportler:innen des Jahres

Wien (OTS) -

Fixtermin für alle Sportfans: Einmal mehr werden die Auszeichnungen der Sportlerinnen und Sportler des Jahres im Rahmen der von der Österreichischen Sporthilfe veranstalteten „Lotterien Sporthilfe-Gala“ übergeben. Am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, ist dabei wieder die Wiener Stadthalle Schauplatz. Rund 1.500 Gäste aus Sport, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft werden erwartet. Um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON werden die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet, bereits um 18.45 Uhr geht es live mit dem Eintreffen der Stars am 3.000 Quadratmeter großen „Red Carpet“ los, wo Karoline Rath-Zobernig und Ernst Hausleitner die ersten Stimmen einfangen und zeigen, wie Barbara Schett und Herbert Prohaska für die „Straße der Sieger“ verewigt werden. Die ORF-Hosts des Gala-Abends sind Karina Toth und Lukas Schweighofer. Regie führt Michael Kögler.

Die Laudatorinnen und Laudatoren des Abends bilden einmal mehr das Who’s who des heimischen Spitzensports ab. In folgenden Kategorien werden die Sportler:innen des Jahres gewählt und mit dem NIKI ausgezeichnet: Sportlerin des Jahres, Sportlerin des Jahres mit Behinderung, Sportler des Jahres, Sportler des Jahres mit Behinderung, Special Olympics Sportlerin des Jahres, Special Olympics Sportler des Jahres, Team des Jahres, Trainer:in des Jahres, Aufsteiger:in des Jahres, Sportler:in mit Herz, Sportmoment des Jahres. Außerdem wird wieder ein Special Award vergeben, diesmal an Österreichs Jahrhundertfußballer und ORF-Chefexperten Herbert Prohaska. Ein Dacapo der dazu passenden Dokumentation „Herbert Prohaska: Der Ball, ein Leben“ steht nach der Gala um 22.05 Uhr auf dem Programm von ORF 1.