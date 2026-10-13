  • 13.10.2026, 11:07:33
  • /
  • OTS0082

„ZIB Talk“ mit Alexandra Maritza Wachter zum Thema „Reformherbst oder Reformstau?“

Am 13. Oktober um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Die Regierung hat einen „Herbst der Ergebnisse“ angekündigt. Doch was bringt die Dreier-Koalition tatsächlich noch voran? Die NEOS bezeichnen die gemeinsam beschlossene Paketsteuer als „Murks“, die Wehrdienstreform droht an der fehlenden Zustimmung einer Oppositionspartei zu scheitern, und die FPÖ will noch diese Woche einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung einbringen. Wie handlungsfähig ist die Koalition noch? Wo gelingen Reformen, wo blockieren sich Regierung und Opposition gegenseitig? Und wie viel politische Substanz steckt noch im angekündigten Reformherbst? Darüber diskutieren heute, am 13. Oktober 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Alexandra Maritza Wachter im „ZIB Talk“:

Ernst Gödl
Klubobmann ÖVP

Kai Jan Krainer
stv. Klubobmann SPÖ

Yannick Shetty
Klubobmann NEOS

Christian Hafenecker
Generalsekretär FPÖ

Sigrid Maurer
stv. Klubobfrau Die Grünen

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright