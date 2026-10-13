„ZIB Talk“ mit Alexandra Maritza Wachter zum Thema „Reformherbst oder Reformstau?“

Wien (OTS) -

Die Regierung hat einen „Herbst der Ergebnisse“ angekündigt. Doch was bringt die Dreier-Koalition tatsächlich noch voran? Die NEOS bezeichnen die gemeinsam beschlossene Paketsteuer als „Murks“, die Wehrdienstreform droht an der fehlenden Zustimmung einer Oppositionspartei zu scheitern, und die FPÖ will noch diese Woche einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung einbringen. Wie handlungsfähig ist die Koalition noch? Wo gelingen Reformen, wo blockieren sich Regierung und Opposition gegenseitig? Und wie viel politische Substanz steckt noch im angekündigten Reformherbst? Darüber diskutieren heute, am 13. Oktober 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Alexandra Maritza Wachter im „ZIB Talk“:

Ernst Gödl

Klubobmann ÖVP

Kai Jan Krainer

stv. Klubobmann SPÖ

Yannick Shetty

Klubobmann NEOS

Christian Hafenecker

Generalsekretär FPÖ

Sigrid Maurer

stv. Klubobfrau Die Grünen