Austrian Leading Sights Kongress 2026: Gemeinsam die Zukunft von Tourismus und Freizeitwirtschaft gestalten

Wien (OTS) -

Der 7. Kongress der Austrian Leading Sights brachte von 7. bis 9. Oktober mehr als 90 Vertreter:innen führender Sehenswürdigkeiten sowie aus Ministerium, Kultur, Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Spielberg zusammen. Im Fokus standen die Zukunft und internationale Positionierung des österreichischen Tourismus, erfolgreiche Branchenmodelle sowie Qualitätsmanagement und der gezielte Einsatz von Besucher- und Marktdaten.

Drei Tage lang drehte sich am Red Bull Ring alles um die Zukunft der österreichischen Sehenswürdigkeiten. Vorträge, Diskussionen und persönliche Begegnungen eröffneten neue Perspektiven und boten viel Raum für Austausch. Der außergewöhnliche Veranstaltungsort bildete dafür den passenden Rahmen.

Zukunftsvisionen und internationale Impulse

Nach der Eröffnung durch Präsident Mag. Klaus Panholzer, Geschäftsführer Patrick Quatember, Staatssekretärin Mag. Elisabeth Zehetner und Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steirischen Tourismusmarketing GmbH, stand die Zukunft des österreichischen Tourismus im Mittelpunkt. Über die Vision T, die Positionierung Österreichs und eine erfolgreiche Kommunikation auf internationalen Märkten diskutierten Mag. Ulrike Rauch-Keschmann, Sektionschefin im BMWET, Mag. Susanne Kraus-Winkler, MRICS, Bundesspartenobfrau in der WKO, Mag. Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, Mag. iur. Marlene Liebhart von der KURIER RedaktionsgmbH & Co KG sowie Mag. (FH) Paul Blaguss, Geschäftsführer der Blaguss Reisen GmbH und Vorstandsmitglied der Austrian Leading Sights. Gemeinsam beleuchteten sie, wie Österreich seine touristischen Stärken gezielt weiterentwickeln und international noch klarer positionieren kann.

Internationale Erfolgsmodelle und konkrete Impulse für die österreichische Freizeitwirtschaft bildeten einen weiteren Schwerpunkt. Jürgen Gevers, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen, Dr. Stephan Hering-Hagenbeck, Vizepräsident des Verbands der Zoologischen Gärten, und Dieter Borer, Leiter der Repräsentanz Alpenregion beim EUROPA-PARK, brachten ihre Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen der Freizeitwirtschaft ein. Ihre Beiträge zeigten, welche Erfolgsfaktoren im internationalen Wettbewerb entscheidend sind und wie Betriebe aktuellen Herausforderungen mit praxisnahen Lösungen begegnen können.

Der Blick über die Grenze machte deutlich, wie wertvoll der internationale Erfahrungsaustausch für die Weiterentwicklung der österreichischen Sehenswürdigkeiten ist.

Qualität und Daten als Erfolgsfaktoren

Am zweiten Tag wurden aktuelle Erkenntnisse zu Besucherzahlen, Qualitätsmanagement und datenbasierten Entscheidungsgrundlagen präsentiert. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Daten dabei helfen können, Gäste und Märkte besser zu verstehen, Entwicklungen sichtbar zu machen und gemeinsame Qualitätsstandards weiterzuentwickeln.

„Ich bin sehr stolz, dass wir heuer mehr als 90 Teilnehmer:innen bei unserem Kongress begrüßen durften. Diese starke Beteiligung ist ein eindrucksvoller Beleg für die engagierte Arbeit unseres Vereins und zeigt, wie wichtig der persönliche Austausch innerhalb der Branche ist. Der Zusammenhalt unserer Mitglieder ist die Grundlage dafür, dass wir die österreichischen Sehenswürdigkeiten nachhaltig stärken und ihre Zukunft aktiv gestalten können“, so Mag. Klaus Panholzer, Präsident der Austrian Leading Sights.

Austrian Leading Sights dankt allen Vortragenden, Partnern, Mitgliedern und Teilnehmenden für ihre Impulse und ihre Begeisterung. Gemeinsam machen die Mitglieder Österreichs Sehenswürdigkeiten sichtbar, stärken ihre Qualität und gestalten die Freizeitwirtschaft von morgen.