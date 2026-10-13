Radio U1 Tirol modernisiert UKW-Sendernetz gemeinsam mit Big Blue Marble

Schwaz / Wien, 13. Oktober 2026 (OTS) -

Radio U1 Tirol modernisiert seine UKW-Sendeinfrastruktur und setzt künftig auf das Sendernetz von Big Blue Marble. Die Umstellung umfasst insgesamt 25 Senderstandorte und 26 UKW-Frequenzen in Tirol und erfolgt in drei Schritten am 14., 21. und 27. Oktober 2026. Mit diesem Infrastrukturprojekt investiert Radio U1 Tirol in die Zukunft seiner technischen Versorgung. Ziel ist eine moderne, leistungsfähige und langfristig abgesicherte UKW-Versorgung für Hörerinnen und Hörer in ganz Tirol.

Klares Bekenntnis zur Zukunft des regionalen Rundfunks

Ein Teil der Frequenzen wird künftig von technisch optimierten Standorten ausgestrahlt, darunter das Gerloskögerl im Zillertal sowie die Seegrube bei Innsbruck. Big Blue Marble übernimmt die Umsetzung und den Betrieb des modernisierten Sendernetzes.

„Mit der Integration bestehender sowie einzelner neuer Senderstandorte entsteht für Radio U1 Tirol ein leistungsfähiges und zukunftssicheres UKW-Netz. Von Tallagen bis hin zu exponierten alpinen Senderstandorten erfordert der Betrieb eines flächendeckenden Sendernetzes umfangreiche technische Erfahrung und eine leistungsfähige Infrastruktur. Genau diese Kombination aus Know-how, Betriebskompetenz und Infrastruktur bringt Big Blue Marble in dieses Projekt ein. Wir freuen uns, Radio U1 Tirol bei diesem wichtigen Modernisierungsschritt als Infrastrukturpartner begleiten zu dürfen“, erklärt Michael Weber von Big Blue Marble.

Der Modernisierung des Sendernetzes ging eine mehrjährige gemeinsame Planungs- und Entwicklungsphase von Radio U1 Tirol und Big Blue Marble voraus. Dabei wurden bestehende Versorgungsstrukturen analysiert, technische Konzepte entwickelt und die zukünftige Netzarchitektur für ganz Tirol geplant.

„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es keine Selbstverständlichkeit, in Infrastruktur dieser Größenordnung zu investieren. Für uns als Tiroler Medienhaus ist diese Investition dennoch ein klares Bekenntnis zur Zukunft des regionalen Rundfunks. Unser Anspruch ist es, die Bevölkerung in allen Regionen Tirols zuverlässig mit Nachrichten, Informationen, Musik und Unterhaltung zu versorgen – von den Städten bis in die entlegensten Täler. Gleichzeitig leisten wir damit einen wichtigen Beitrag zur regionalen Informations- und Meinungsvielfalt in Tirol und sorgen dafür, dass aktuelle Nachrichten, wichtige Informationen aus den Regionen sowie relevante Entwicklungen im Land schnell, verlässlich und kostenlos einem breiten Publikum zugänglich bleiben. Mein besonderer Dank gilt den zuständigen Behörden für die konstruktive Zusammenarbeit, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Big Blue Marble für ihren Einsatz bei der Umsetzung dieses Projekts sowie dem gesamten Team von Radio U1 Tirol für den großen Einsatz während der Planungs- und Umsetzungsphase dieses Vorhabens“, sagt Tina Rieser-Winkler, Geschäftsführerin der U1 Tirol Medien GmbH.

Umstellung in drei Etappen

Mit 25 Senderstandorten und 26 Frequenzen zählt die Modernisierung zu den umfangreichsten Infrastrukturprojekten, die bisher von einem österreichischen Privatradiosender umgesetzt wurden.

„Hinter diesem Projekt stehen mehrere Jahre Planung, technische Analysen, Frequenzkoordinationen und intensive Vorbereitungsarbeit. Mit 25 Senderstandorten und 26 Frequenzen setzen wir eines der umfangreichsten Infrastrukturprojekte um, die bislang von einem österreichischen Privatradiosender realisiert wurden. Die erfolgreiche Umsetzung ist das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten“, sagt Stefan Cioglia-Rothmair, Leiter Technik und Projektleiter von Radio U1 Tirol.

Die technische Umstellung erfolgt schrittweise:

14. Oktober 2026: Zillertal

21. Oktober 2026: Tiroler Unterland

27. Oktober 2026: Innsbruck, Tiroler Oberland und Außerfern

Die technischen Teams von Radio U1 Tirol und Big Blue Marble begleiten die Umstellung laufend und führen in den Wochen danach weitere Optimierungen durch.

Informationen für Hörerinnen und Hörer

Für die meisten Hörerinnen und Hörer sind keine Änderungen erforderlich. Während der Umstellung kann es regional vereinzelt zu kurzfristigen Empfangsunterbrechungen sowie Veränderungen der Empfangssituation kommen.

Aktuelle Informationen zu Frequenzen, Empfangsmöglichkeiten und den jeweiligen Umstellungsphasen finden Hörerinnen und Hörer auf www.u1-radio.at. Neben UKW bleibt Radio U1 Tirol weiterhin über DAB+, die U1-App sowie den Livestream empfangbar.



Über Radio U1 Tirol

Radio U1 Tirol ist ein regionaler Privatradiosender mit Sitz in Schwaz. Seit 1998 verbindet das Tiroler Heimatradio Schlager, Volksmusik, Oldies und Evergreens mit regionaler Berichterstattung, Service und Informationen aus Tirol. Das Programm ist über UKW, DAB+ und Livestream empfangbar. Laut Radiotest 02/2026 (Mo–Fr, 10+) erreicht Radio U1 Tirol täglich rund 120.000 Hörerinnen und Hörer in Österreich.

Darüber hinaus zählt Radio U1 Tirol zu den reichweitenstarken digitalen Audioangeboten im deutschsprachigen Raum und erreicht über Livestream, App und digitale Plattformen Hörerinnen und Hörer weit über Tirol hinaus, insbesondere in Deutschland, der Schweiz sowie zahlreichen weiteren Ländern.

https://u1-radio.at/

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

https://www.bigbluemarble.com