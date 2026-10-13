- 13.10.2026, 10:42:33
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- OTS0074
5.11.: Währing: Bürger*innenversammlung gemäß § 104c WStV
Thema: „Neugestaltung Aumannplatz“
Am Donnerstag, dem 5. November 2026 findet um 16:30 Uhr im Pfarrsaal St. Gertrud (18., Gentzgasse 22-24) eine offizielle Bürger*innenversammlung gemäß § 104 c der Wiener Stadtverfassung statt. Das Thema der Bürger*innenversammlung lautet: „Neugestaltung Aumannplatz“ und betrifft die Umgestaltung des Aumannplatzes in einen grünen, verkehrsberuhigten Aufenthaltsraum.
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 18. Bezirk, Tel. 01/4000-18110 bzw. E-Mail: [email protected] (Schluss) red
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