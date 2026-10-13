5.11.: Währing: Bürger*innenversammlung gemäß § 104c WStV

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, dem 5. November 2026 findet um 16:30 Uhr im Pfarrsaal St. Gertrud (18., Gentzgasse 22-24) eine offizielle Bürger*innenversammlung gemäß § 104 c der Wiener Stadtverfassung statt. Das Thema der Bürger*innenversammlung lautet: „Neugestaltung Aumannplatz“ und betrifft die Umgestaltung des Aumannplatzes in einen grünen, verkehrsberuhigten Aufenthaltsraum.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 18. Bezirk, Tel. 01/4000-18110 bzw. E-Mail: [email protected] (Schluss) red