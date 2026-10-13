  • 13.10.2026, 10:29:32
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Platz 1 beim NÖ Landeslehrlingswettbewerb

Gesundheitsresort Königsberg: Lehrling Sarah gewinnt die skills Lower Austria 2026

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Gütesiegel TOP Lehrbetrieb 2026/27
Bad Schönau (OTS) - 

BESTER RESTAURANTFACHFRAU-LEHRLING

Der niederösterreichische Landeslehrlingswettbewerb für Tourismus- und Gastronomieberufe fand am 7. Oktober 2026 in der Landesberufsschule Waldegg statt. Für das Gesundheitsresort Königsberg trat die 18-jährige Sarah Bleier (Lehre: Restaurantfachfrau) an und sicherte sich den hervorragenden 1. Platz.

Mit ihrem fachlichen Können, ihrem umfassenden Wissen sowie ihrem sicheren und freundlichen Auftreten überzeugte Sarah die Jury in sämtlichen Wettbewerbsbereichen. Die Auszeichnung als Niederösterreichische Landessiegerin unterstreicht ihr großes Engagement und ihre Leidenschaft für den Beruf.

HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE AN DIE LEHRLINGSAUSBILDUNG

Der großartige Erfolg von Sarah zeigt einmal mehr den hohen Stellenwert, den die Ausbildung von Lehrlingen im Gesundheitsresort Königsberg einnimmt. Die Förderung junger Talente und die Vermittlung von fachlicher Kompetenz bilden eine wichtige Grundlage für die Zukunft der Branche.

TOP LEHRBETRIEB 2026/27

Nicht nur das herausragende Ergebnis von Sarah, sondern auch der unermüdliche Einsatz der Ausbildner sowie zahlreiche weitere Leistungen haben dazu geführt, dass das Gesundheitsresort Königsberg erneut vom IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) in Kooperation mit der Kronen Zeitung als einer der besten Lehrbetriebe ausgezeichnet wurde. Bewertet wurden die 1.340 größten Lehrbetriebe Österreichs anhand von Lehrlings- und Arbeitgeberbewertungen auf Onlineplattformen und in sozialen Medien sowie ihrer Reputation als Ausbildungsunternehmen in den Medien. Betriebe mit den besten Gesamtbewertungen wurden als „Top Lehrbetrieb 2026/27“ ausgezeichnet.

Rückfragen & Kontakt

Gesundheitsresort Königsberg
Kristina Grainer, MA
Telefon: +43 (0) 2646 8251-700
E-Mail: [email protected]

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