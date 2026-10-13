Klima Kompakt: BMLUK bietet Plattform für Klima-Wissen

Wien (OTS) -

Der Klimawandel und die damit verbundenen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen sind vielschichtig. Gleichzeitig verbreiten sich insbesondere über digitale Kanäle irreführende oder falsche Informationen. Mit der neuen Informationsplattform „Klima Kompakt“ schafft das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) eine zentrale Anlaufstelle für verlässliche und verständlich aufbereitete Informationen rund um Klima und Klimapolitik. Das BMLUK leistet damit im Vorfeld der UN-Klimakonferenz COP31 einen Beitrag gegen Klima-Desinformation und für faktenbasierte Information.



„Die neue Webseite bündelt wissenschaftliche Grundlagen, erklärt häufig verwendete Fachbegriffe, ordnet verbreitete Behauptungen ein und gibt einen Überblick über Ziele, rechtliche Rahmenbedingungen, Maßnahmen und Fördermöglichkeiten. Damit werden komplexe Zusammenhänge leichter nachvollziehbar und wesentliche Informationen rasch auffindbar. Im Vorfeld der nächsten UN-Klimakonferenz, der COP31 in Antalya, stellen wir eine Plattform bereit, mit der wir einen einfachen Zugang zu seriösen und fachlich gesicherten Informationen schaffen“, betont Norbert Totschnig, Klima- und Umweltminister.



„Klima Kompakt“ richtet sich insbesondere auch an Menschen, die sich erstmals näher mit dem Thema auseinandersetzen möchten. Grafiken, kurze Erklärtexte und weiterführende Links erleichtern den Einstieg in komplexe Themen und führen zu vertiefenden Informationen des BMLUK.



Klimathemen verständlich und kompakt erklären.

Ein Schwerpunkt von „Klima Kompakt“ liegt auf der Vermittlung von Grundlagenwissen. In einem umfassenden FAQ- und Faktencheck-Bereich werden zentrale Begriffe erklärt und häufige Fragen beantwortet – etwa zu Treibhausgasen, CO₂-Äquivalenten, Emissionshandel, Carbon Capture oder den Verpflichtungen Österreichs im Klima- und Umweltbereich. Die neue Webseite fasst alle diese Inhalte nun zusammen und macht sie so einfacher zugänglich.



Darüber hinaus greift die Plattform auch Klima-Desinformation auf. Sie klärt über verbreitete Behauptungen und Irrtümer zum Klimawandel auf und stellt diesen wissenschaftlich fundierte Informationen gegenüber. Themen wie der menschliche Einfluss auf den Klimawandel, Extremwetter, die Rolle der Wälder, erneuerbare Energien, Landwirtschaft, Konsum oder Klimawandelanpassung werden übersichtlich eingeordnet.



Neue Informationsplattform: https://www.bmluk.gv.at/themen/klima-und-umwelt/klima/klimakompakt.html">Klima Kompakt