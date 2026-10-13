Neu bei Hansaton: Phonak Audéo EON Sphere Hörgeräte sorgen für klares Sprachverstehen bei Lärm

Wals-Himmelreich (OTS) -

Im Restaurant wird gelacht, vom Nebentisch kommen Stimmen, Geschirr klappert - und ausgerechnet die Person gegenüber ist schwer zu verstehen. Solche Situationen gehören für viele Menschen mit Hörverlust zu den größten Herausforderungen im Alltag. Das neue Phonak Audéo EON SphereTM setzt genau hier an: Mithilfe künstlicher Intelligenz verarbeitet das Hörgerät Sprache und störende Umgebungsgeräusche in Echtzeit und rückt Gespräche wieder stärker in den Vordergrund. Bei Hansaton kann die neue Hörgerätegeneration jetzt individuell angepasst und im eigenen Alltag kostenlos ausprobiert werden.

Neugierig auf den Unterschied? Erleben Sie die neuen Hörgeräte selbst.

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Klar hören, wenn rundherum das Leben spielt

Zu Hause in ruhiger Umgebung funktioniert das Verstehen oft noch gut. Schwieriger wird es dort, wo mehrere Stimmen und Geräusche zusammentreffen: beim gemeinsamen Essen, auf einer Familienfeier, im Kaffeehaus oder unterwegs in der Stadt.

Dass solche Situationen besonders fordernd sein können, zeigt auch die Forschung: Eine systematische Übersichtsarbeit zur Höranstrengung kommt zu dem Ergebnis, dass Menschen mit Hörminderung beim Sprachverstehen teilweise mehr mentale Ressourcen aufbringen müssen als Menschen mit normalem Gehör. (1)

Genau für solche anspruchsvollen Hörsituationen wurde Spheric Speech Clarity 3.0 entwickelt. Ein eigener KI-Chip analysiert die akustische Umgebung und reduziert störende Geräusche, damit wichtige Stimmen besser hervortreten.

"Viele Menschen kommen zu uns, weil sie in ruhiger Umgebung noch gut zurechtkommen, Gespräche im Restaurant oder bei Familienfeiern aber zunehmend anstrengend werden. Genau in solchen Situationen zeigt sich, wie wichtig gutes Sprachverstehen im Alltag ist", erzählt Julia Erkinger, Hörakustikmeisterin und Fachgeschäftleiterin bei Hansaton in Gleisdorf.

Ein Hörgerät, das sich an den Alltag anpasst

Moderne Hörgeräte verstärken längst nicht mehr einfach alle Geräusche gleichermaßen. Das Phonak Audéo EON SphereTM nutzt KI-gestützte Technologie, um unterschiedliche Hörsituationen zu erkennen und die Verarbeitung entsprechend anzupassen. Wer vom ruhigen Wohnzimmer auf die Straße und anschließend ins Restaurant wechselt, soll dadurch möglichst wenig selbst eingreifen müssen. Die Einstellungen passen sich automatisch an.

Auch störende Geräusche spielen bei der Entwicklung eine wichtige Rolle. Ziel ist es, Sprache in unterschiedlichen Alltagssituationen klarer hervorzuheben und gleichzeitig ein natürliches Hörerlebnis zu ermöglichen.

Die Idee dahinter ist einfach: weniger über das Hören nachdenken und wieder mehr am Leben rundherum teilnehmen.

Kleiner und leichter - mit Akku für den ganzen Tag

Trotz der zusätzlichen Rechenleistung ist das neue Sphere-Modell kompakter geworden. Gegenüber der vorherigen Generation ist es laut Hersteller 25 Prozent kleiner und 20 Prozent leichter. Der neue HYPERSONIC-Chip arbeitet zudem effizienter. Die Akkulaufzeit beträgt je nach Nutzung bis zu 38 Stunden. (2)

Das Hörgerät sitzt diskret hinter dem Ohr und ist in 8 verschiedenen Farben erhältlich. So lässt sich auch optisch eine Variante wählen, die zu den eigenen Vorlieben passt.

Wer genauer wissen möchte, was hinter der neuen Technologie steckt, findet alle Informationen dazu auf der Hansaton Website.

Alle Informationen zum Phonak Audéo EON SphereTM

Telefonieren, Musik hören und Audio direkt ins Ohr streamen

Ein modernes Hörgerät begleitet seine Trägerinnen und Träger heute weit über Gespräche hinaus. Das Phonak Audéo EON SphereTM bietet Bluetooth-Konnektivität für unterschiedliche Geräte. Telefonate, Musik, Podcasts oder andere Audioinhalte können dadurch direkt über die Hörgeräte gehört werden.

Hinzu kommt Auracast Broadcast Audio. Der neue Bluetooth-Standard ermöglicht es grundsätzlich, Audiosignale an entsprechend ausgestatteten öffentlichen Orten direkt über kompatible Empfangsgeräte zu nutzen. Damit eröffnen sich künftig zusätzliche Möglichkeiten, etwa bei Veranstaltungen oder anderen öffentlichen Audioangeboten. Auch wenn Auracast an öffentlichen Orten in Österreich derzeit noch nicht verfügbar ist, kann das Phonak Audéo EON SphereTM die Technologie nutzen, sobald sie dort zum Einsatz kommt.

Moderne Technologie trifft persönliche Beratung

Studien zeigen grundsätzlich, dass Hörgeräte das Sprachverstehen auch unter bestimmten Bedingungen mit Hintergrundgeräuschen verbessern können. Wie groß der individuelle Nutzen ist, hängt jedoch unter anderem von der Hörminderung, der Hörsituation und der Anpassung des Hörgeräts ab. (3)

"Wie gut ein Hörgerät zum eigenen Leben passt, zeigt sich nicht auf einem Datenblatt, sondern im Alltag. Deshalb wird das Phonak Audéo EON SphereTM bei Hansaton individuell auf das persönliche Gehör abgestimmt und kann anschließend in unterschiedlichen Hörsituationen erlebt werden", erklärt Julia Erkinger, Hörakustikmeisterin und Fachgeschäftleiterin bei Hansaton in Gleisdorf.

Dabei treffen internationale Entwicklungskompetenz und persönliche Betreuung vor Ort aufeinander: Hansaton und Phonak sind Teil der Sonova Gruppe, die Hörtechnologie und professionelle Hörversorgung in einem weltweiten Netzwerk verbindet. Sonova ist in mehr als 100 Ländern aktiv. (4)

Für Kundinnen und Kunden von Hansaton bedeutet das: Moderne Hörtechnologie trifft bei Hansaton auf persönliche Beratung und individuelle Anpassung. Denn entscheidend ist am Ende, ob man beim Familienessen wieder leichter folgen, im Restaurant entspannter plaudern oder unterwegs besser verstehen kann.

In den Hansaton Fachgeschäften nehmen sich Hörakustikerinnen und Hörakustiker Zeit, das persönliche Hörvermögen und die individuellen Anforderungen kennenzulernen.

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Quellen

(1) Ohlenforst, B., Zekveld, A. A., Jansma, E. P., Wang, Y., Naylor, G., Lorens, A., Lunner, T. & Kramer, S. E. (2017). Effects of Hearing Impairment and Hearing Aid Amplification on Listening Effort: A Systematic Review. Ear and Hearing, 38(3), 267-281. DOI: 10.1097/AUD.0000000000000396.

(2) Ulloa Sanchez et al. (2026). Phonak Audéo EON SphereTM outperforms four other hearing aids for clear speech in loud noise. Phonak Insight, Quelle: www.phonak.com/evidence

(3) Hällgren, M., Larsby, B., Lyxell, B. & Arlinger, S. (2005). Speech understanding in quiet and noise, with and without hearing aids. International Journal of Audiology. DOI: 10.1080/14992020500190011.

(4) Sonova Unternehmensinfos: https://www.sonova.com/de/unternehmen/