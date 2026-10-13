Jetzt könnt ihr euch warm anziehen: Almdudler x Strawanza startet limitierte Herbst-/Winterkollektion

Wien (OTS) -

Ab sofort ist die limitierte Streetwear-Kollektion von Almdudler und Strawanza im Almdudler Webshop erhältlich. Fünf Lieblingsstücke verbinden alpine Nostalgie mit lässigen Schnitten und dem unverkennbaren Strawanza-Look. Der ikonische Almdudler-Schriftzug steht für Lebensfreude, Geselligkeit und gemeinsame Erinnerungen. Dieses Lebensgefühl bekommt mit dem bayerischen Streetwear-Label Strawanza jetzt einen neuen Look: Beide Marken verbinden alpine Tradition mit einem modernen Zugang. Das Ergebnis ist eine Kollektion, die vertraute Motive aufgreift und zu lässigen Begleitern für den Alltag macht.

Alpiner Charme, gemeinsame Sache

Almdudler steht seit jeher für österreichische Lebensfreude – und dafür, die Dinge mit einem Augenzwinkern auch einmal anders zu machen. Mit Strawanza trifft das österreichische Original auf einen Partner, der alpinen Charme in zeitgemäße Streetwear übersetzt.

„Für viele Fans ist Almdudler mehr als ihre Lieblingslimonade, die Marke steht für Lebensfreude, Geselligkeit und gemeinsame Erinnerungen. Mit Strawanza haben wir Lieblingsstücke für den Alltag der Fans der Marke gestaltet, die genau diese Verbundenheit ausdrücken", so Claus Hofmann-Credner, Marketingleiter Almdudler. „ Almdudler ist eine Love Brand mit Kultstatus und einer Bildsprache, die man sofort erkennt. Das ist eine starke Basis für eine gemeinsame Kollektion. Wir haben den ikonischen Schriftzug und die Flasche mit unserer Designsprache verbunden: Retro-Charme, moderne Schnitte und besondere Details. So entstehen Pieces mit Charakter, die Fans ganz selbstverständlich in ihren eigenen Stil integrieren können “, ergänzen Laura und Christoph Forstner, Gründer*innen von Strawanza.

Gemeinsames Lebensgefühl, unverkennbarer Look

Ob beim Stadtbummel, beim Winterspaziergang oder beim gemütlichen Zusammensitzen mit Freund*innen: Mit der Almdudler x Strawanza Kollektion lässt sich die Begeisterung für die Marke jetzt auch tragen. Große Almdudler-Schriftzüge, charakteristische Flaschenmotive und ein klassisches Norwegermuster treffen auf Rot und cremefarbenen Strick. Retro-Designs und liebevolle Details machen die fünf Teile zu Hinguckern.

Von Kopf bis Hüttengaudi

Den Kopf warm und den Retro-Faktor hoch hält das Almdudler x Strawanza Retro Stirnband. Das rot-weiße Design mit großem Almdudler-Schriftzug macht es zum Hingucker beim Skifahren, im Winterurlaub oder im Alltag. Eine elastische Passform und weiches Fleece-Innenfutter sorgen für angenehmen Tragekomfort und Wärme.

Etwas dezenter, aber genauso dudelig kommt die Almdudler x Strawanza Wollmütze daher: Eine gestickte Almdudler-Flasche setzt auf cremefarbenem Strick einen feinen Akzent. Die Mütze lässt sich unkompliziert zu winterlichen Outfits kombinieren.

Große Schriftzüge, entspannte Schnitte

Das Almdudler x Strawanza Retro Longsleeve zeigt vorne eine kleine Almdudler-Flasche und legt auf der Rückseite mit einem großen Schriftzug nach. Der leichte Oversize-Schnitt sorgt für eine entspannte Silhouette und Bewegungsfreiheit, hochwertiger Siebdruck für den charakteristischen Look. Das Longsleeve ist aus 100 Prozent Bio-Baumwolle gefertigt.

Besonders viel alpinen Winter-Charme bringt der Almdudler x Strawanza Retro Strickpullover aus 100% Bio-Baumwolle mit: Cremefarbener Jacquard, ein rotes Norwegermuster und der unverkennbare Almdudler-Schriftzug machen ihn zu einem Highlight der Kollektion. Der lockere Fit passt zum gemütlichen Hüttenabend genauso wie zum Alltag in der Stadt. Für die nächste Après-Ski-Party steht das Almdudler x Strawanza Polarfleece bereit. Weißer und roter Stoff treffen auf den Almdudler-Schriftzug auf der Vorderseite. Das wärmende Fleece ergänzt die Kollektion mit seinem kuscheligen Unisex-Schnitt.

Von Stirnband bis Strick: die Kollektion im Überblick

Retro-Stirnband: Rot-weißes Design mit großem Almdudler-Schriftzug, gestrickt in Bayern – 39,90 Euro

Rot-weißes Design mit großem Almdudler-Schriftzug, gestrickt in Bayern – Wollmütze: Cremefarben mit gestickter Almdudler-Flasche, gestrickt in Bayern – 49,90 Euro

Cremefarben mit gestickter Almdudler-Flasche, gestrickt in Bayern – Retro-Longsleeve: Leichter Oversize-Schnitt aus 100 Prozent Bio-Baumwolle, gefertigt in der Türkei – 69,90 Euro

Leichter Oversize-Schnitt aus 100 Prozent Bio-Baumwolle, gefertigt in der Türkei – Retro-Strickpullover: Cremefarbener Baumwollpullover mit rotem Norwegermuster, gefertigt in der Türkei – 99,90 Euro

Cremefarbener Baumwollpullover mit rotem Norwegermuster, gefertigt in der Türkei – Polarfleece: Kuscheliger Unisex-Schnitt im rot-weißen Retro-Look, hergestellt in Europa – 119,90 Euro

Die streng limitierte Almdudler x Strawanza Kollektion ist ab sofort im Almdudler Webshop (shop.almdudler.com) sowie im Webshop von Strawanza (www.strawanza.de) erhältlich.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben. „Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham!“Mehr erfahrt ihr auf almdudler.com