  • 13.10.2026, 10:05:33
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Neuigkeiten aus dem Schweizer Winterparadies

Wasserstoffschiff, 10 Jahre Grand Train Tour und stabile Preise für Gäste: der Schweizer öffentlichen Verkehr im Winter 2026/27.

GoldenPass Express im Winter bei Gstaad, Saanenland / Grand Train Tour of Switzerland / Key Visual
Wien/Zürich (OTS) - 

Erstes Wasserstoff-Schiff der Schweiz

Auf dem Vierwaldstättersee nimmt ab Frühling 2027 das MS Saphir seinen Betrieb wieder auf, umgerüstet auf Wasserstoffantrieb und damit das erste Wasserstoff-Passagierschiff der Schweiz. Das 2012 gebaute Schiff bietet Platz für 300 Personen und verkehrt hauptsächlich zwischen Luzern und Kastanienbaum. Der benötigte Wasserstoff stammt aus einer neuen Produktionsanlage in Bürglen im Kanton Uri, wodurch die Fahrten praktisch emissionsfrei werden.

Weitere Informationen: Saphir, Switzerland's first hydrogen passenger ship

10 Jahre Grand Train Tour of Switzerland

Die Grand Train Tour of Switzerland feiert 2026 ihr zehnjähriges Bestehen. Zum Jubiläum erhält sie einen Brand Boost mit neuer Identität, neuem Bildmaterial und der Positionierung "die spektakulärste Zugreise der Schweiz". Der Swiss Travel Pass bleibt dabei das zentrale Argument: ein Ticket für alle Streckenabschnitte, freie Fahrt im öffentlichen Verkehr, Zugang zu über 500 Museen und Vergünstigungen auf zahlreichen Bergbahnen.

Weitere Informationen: Grand Train Tour of Switzerland

Tarifanpassung ab Dezember 2026

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 passt die Schweizer öffentlichen Verkehr-Branche die Tarife im nationalen Direktverkehr an, im Schnitt um 3,6 Prozent. Für internationale Gäste ändert sich dabei nichts: Die Preise im Incoming-Fahrausweissortiment, darunter der Swiss Travel Pass und die Swiss Half Fare Card, bleiben unverändert. Gleichzeitig baut die Branche das Angebot an Sparbilletten aus, 2027 mit einem Rabattvolumen von 90 Millionen Franken. Der Schweizer öffentliche Verkehr bleibt damit für Reisende aus dem Ausland attraktiv, verlässlich und einfach zu buchen.

Weitere Informationen: Preisanpassungen im Schweizer ÖV

Weitere Informationen zum Urlaub in der Schweiz

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Vorschau Bild von GoldenPass Express im Winter bei Gstaad, Saanenland / Grand Train Tour of Switzerland / Key Visual [Bild, 2.06MB]
Vorschau Bild von SBB EuroCity/InterCity-Zug Giruno am Zugersee nahe Arth-Goldau, Zentralschweiz [Bild, 12.68MB]
Vorschau Bild von Panorama-Yacht «Saphir» im Hafen von Luzern auf dem Vierwaldstättersee [Bild, 5.99MB]

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