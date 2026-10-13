Compass macht Unternehmensdaten aus über 100 Ländern zugänglich

Wien (OTS) -

Wien, 13.10.2026. Die Compass-Gruppe erweitert das Informationsangebot des Wirtschafts-Compass um internationale Unternehmensdaten. Ab sofort stehen Nutzern neben dem deutschen Handelsregister auch Registerinformationen aus über 100 weiteren Ländern zur Verfügung. Damit können österreichische Unternehmen ihre Geschäftspartner im Ausland einfacher recherchieren und überprüfen, ohne dafür unterschiedliche Plattformen nutzen zu müssen.

„ Geschäftsbeziehungen enden längst nicht mehr an den Landesgrenzen. Für qualifizierte wirtschaftliche Entscheidungen braucht es daher einen möglichst einfachen Zugang zu verlässlichen Informationen – unabhängig davon, wo ein Unternehmen seinen Sitz hat. Mit diesem Ausbau setzen wir einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung unserer digitalen Services “, erklärt Hermann Futter, CEO der Compass-Gruppe.

Gerade bei internationalen Geschäftsbeziehungen sind Informationen über Eigentumsverhältnisse, Vertretungsbefugnisse und Unternehmensstrukturen wesentlich. Der Wirtschafts-Compass unterstützt Firmen jeglicher Größe, damit bei der Überprüfung potenzieller Kunden und Lieferanten, der Analyse wirtschaftlicher Verflechtungen sowie der Erfüllung regulatorischer Anforderungen.

Deutsches Handelsregister direkt integriert

Mit der Anbindung des deutschen Handelsregisters können Unternehmen in Deutschland direkt im Wirtschafts-Compass recherchiert werden. Neben grundlegenden Firmendaten lassen sich, abhängig vom jeweiligen Registereintrag, Informationen zu Rechtsform, Vertretungsbefugnissen und Management sowie Registerdokumente abrufen.

Ein zusätzlicher Nutzen entsteht durch die Verbindung mit bereits verfügbaren österreichischen Unternehmensinformationen. So können etwa grenzüberschreitende Beteiligungen und Verflechtungen im Rahmen der verfügbaren Daten leichter nachvollzogen werden.

Weltweite Firmenrecherche aus einer Hand

Ergänzend zum deutschen Handelsregister bietet der neue Bereich „Internationale Daten“ Registerabfragen aus über 100 weiteren Ländern. Über die Kooperation mit dem internationalen Datenanbieter Kyckr stehen Dokumente und wirtschaftliche Informationen aus über 150 Handelsregistern zentral im Wirtschafts-Compass zur Verfügung.

Eine interaktive Weltkarte erleichtert die Auswahl der Länder. Art und Umfang der abrufbaren Informationen unterscheiden sich je nach Land und Register. Dazu können beispielsweise Stammdaten, der Unternehmensstatus, vertretungsberechtigte Personen und offizielle Auszüge gehören. Letztere werden bei einem Kauf automatisch im Archiv gespeichert.

„ Unsere Kunden müssen wirtschaftliche Zusammenhänge zunehmend über nationale Grenzen hinweg beurteilen können. Deshalb entwickeln wir den Wirtschafts-Compass konsequent entlang ihrer Anforderungen und mit zusätzlichen Datenquellen und Analysemöglichkeiten weiter. Damit bieten wir unseren Bestandskunden einen wesentlichen Mehrwert und erschließen gleichzeitig neue Zielgruppen, die für ihre Entscheidungen einen umfassenden 360-Grad-Blick auf Unternehmen benötigen. Denn wer international wettbewerbsfähig sein will, braucht Transparenz über Märkte, Unternehmen und deren wirtschaftliche Verflechtungen “, betont Katharina Raubek, Head of Sales der Compass-Gruppe.

Weiterentwicklung des Wirtschafts-Compass

Der Wirtschafts-Compass bündelt österreichische Register- und Wirtschaftsinformationen und verknüpft diese durch ein verlässliches und nachvollziehbares Entitätenmanagement. Das Leistungsspektrum reicht von Firmen- und Personenrecherchen über Grundbuchinformationen und Immobilienbewertungen bis hin zu Compliance-Prüfungen, Monitoring und der Analyse von Unternehmensstrukturen. Die Anbindung ausländischer Register ergänzt diese bestehenden Funktionen und schafft zusätzliche Möglichkeiten für die systematische Recherche und Bewertung von Unternehmen.

Weitere Informationen:

Deutsches Handelsregister im Wirtschafts-Compass

Weltweite Registerabfragen



Über die Compass-Gruppe

Die Compass-Gruppe zählt zu den führenden Anbietern von Wirtschaftsinformationen und digitalen Compliance-Lösungen in Österreich. Seit 1867 bereitet das Unternehmen wirtschaftsrelevante Daten auf und stellt diese für professionelle Anwendungen zur Verfügung. Zum Portfolio zählen neben dem Wirtschafts-Compass auch das Portal firmenbuchgrundbuch.at für den Abruf amtlicher Registerdokumente, Monitoring und Konzernstukturen.

