Christoph Luser, Salka Weber und Anton Widauer untersuchen am ORF-Landkrimi-Set „Dunkle Seelen“

Wien (OTS) -

In „Dunkle Wasser“ tauchten Christoph Luser und Salka Weber am 30. Jänner 2024 bei ihrer Landkrimi-Ermittlungspremiere in ORF 1 gemeinsam mit durchschnittlich 717.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 24 Prozent Marktanteil (12+) ein. In ihrem zweiten gemeinsamen und insgesamt fünften Salzburg-Film der ORF-Erfolgsreihe trifft das Duo auf „Dunkle Seelen“ und bekommt erstmals Unterstützung von einem jungen Kollegen gespielt von Anton Widauer, denn der von Christoph Luser dargestellte Rafael Dorner ist suspendiert und sitzt in Untersuchungshaft. Als im Salzburger Land ein vermisster Jäger tot aufgefunden wird und weitere ungeklärte Todesfälle aus der Vergangenheit ans Licht kommen, stößt Chefinspektorin Alex Fink (Salka Weber) auf ein düsteres Netz aus Schuld, Macht und Rache – und gerät dabei selbst in den Sog eines Abgrunds, in dem niemand unschuldig ist. In dem ORF/ZDF-Spielfilm stehen bis voraussichtlich Anfang November 2026 in Salzburg (Tennengau) und Wien neben Christoph Luser, Salka Weber und Anton Widauer in weiteren Rollen auch Heide Maria Hager, Caroline Frank, Selina Graf, Cornelius Obonya, Martina Spitzer, Rainer Doppler, Emese Fáy, Edi Jäger u. v. a. vor der Kamera. Nach „Dunkle Wasser“ führen Arash T. Riahi und Arman T. Riahi zum zweiten Mal bei einem Landkrimi Regie, sie zeichnen auch gemeinsam mit Magda Woitzuck für das Drehbuch verantwortlich. „Dunkle Seelen“ wird voraussichtlich 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.

Mehr zum Inhalt

Nach dem Verschwinden des Salzburger Landwirts und Jägers Friedrich Mayer übernimmt Chefinspektorin Alex Fink (Salka Weber) gemeinsam mit dem jungen Polizisten Jona Egger (Anton Widauer) die Ermittlungen in einer abgeschiedenen Waldregion. Bei einer Suchaktion werden menschliche Knochen gefunden, die nicht von Mayer stammen, sondern auf ein jahrealtes, ungeklärtes Verbrechen hinweisen. Jona entdeckt ein beunruhigendes Muster: In den vergangenen Jahren kam es in der Gegend zu einer Häufung von Suiziden und Vermisstenfällen bei Männern desselben Alters. Die Spur führt zu der einflussreichen Waldbesitzerin Irene Sachs (Selina Graf), deren Familie von Gewalt und einem traumatischen Suizid überschattet ist. Parallel sitzt Alex’ suspendierter Ex-Partner Rafael Dorner (Christoph Luser) wegen eines Gewaltdelikts in Untersuchungshaft und gerät dort unter den manipulativen Einfluss seines Zellengenossen Bibi Sachs (Cornelius Obonya). Als Friedrich Mayer schließlich tot aufgefunden wird, spricht zunächst alles für Selbstmord, doch Widersprüche und neue Erkenntnisse lassen Alex und Jona an dieser Version zweifeln. Nach und nach wird das wahre Motiv klar, das zu einem systematischen Rachefeldzug geführt hat. Alex Fink steht am Ende vor der Frage, wo Gerechtigkeit endet und Verbrechen beginnt.

Der Landkrimi „Dunkle Seelen“ ist eine Koproduktion von Gebhardt Productions, ORF und ZDF mit Unterstützung von FISAplus, Filmfonds Austria und Land Salzburg.

Fortsetzung folgt

Auch für weitere ORF-Landkrimi-Spannung ist gesorgt: Noch in diesem Jahr gibt Maya Unger ihre Landkrimi-Ermittlungspremiere an der Seite von Hary Prinz in der Steiermark, wenn sie rund um ein „Steirerbiest“ (November 2026) und den „Steirerhass“ (Dezember 2026) ermitteln. Ebenfalls bereits abgedreht sind die Fälle „Die Kuh, die weint“ (Kärnten), Götz Spielmanns zweiter Niederösterreich-Film der Reihe mit dem Titel „Der Todesengel“ und mit „Die dritte Rochade des Jonas Horak“ der dritte Vorarlberg-Film von und mit Karl Markovics. Voraussichtlich noch im Oktober 2026 beendet werden die Dreharbeiten zu zwei weiteren Steiermark-Filmen der Erfolgsreihe – „Steirerzwang“ (AT) und „Steirerflucht“ (AT).

ORF-Landkrimis auf ORF ON streamen

Auf ORF ON stehen einige Filme der ORF-Landkrimi-Reihe zum Streamen zur Verfügung.