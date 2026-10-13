Österreichischer Kur- und Reha-Guide in 4. Auflage erschienen

Wien (OTS) -

Der österreichische Kur- und Reha-Guide von Einfach Gesund Media ist bereits in seiner vierten Auflage erschienen. Er bietet einen umfassenden Überblick über sämtliche Kur- und Reha-Zentren Österreichs, inklusive ambulanter Einrichtungen und AWS-Zentren.

Neu ist die Rubrik „Lieblingshäuser“, in der ausgewählte Einrichtungen aus ganz Österreich vorgestellt werden. Ergänzend erscheint wieder die Ärzte-Info mit speziellen Suchfunktionen für Zuweiserinnen und Zuweiser.

„Unser Guide bietet Patientinnen und Patienten sowie Ärztinnen und Ärzten eine wertvolle Orientierung im österreichischen Kur- und Reha-Angebot. Die vierte Auflage bestätigt den Erfolg unseres Konzepts“, erklärt Andreas Lexer, Herausgeber und Inhaber der Agentur Einfach Gesund Media.

Der Guide liegt in den Medienständern von IDS-Media in über 2.000 Wartezimmern auf. Laufend aktualisierte Informationen bietet die begleitende Website www.kur-und-reha.at über die der neue Guide auch bestellt werden kann.