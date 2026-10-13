- 13.10.2026, 10:00:34
- /
- OTS0050
Österreichischer Kur- und Reha-Guide in 4. Auflage erschienen
Das erfolgreiche Nachschlagewerk liegt ab sofort zwölf Monate lang in über 2.000 österreichischen Wartezimmern auf.
Der österreichische Kur- und Reha-Guide von Einfach Gesund Media ist bereits in seiner vierten Auflage erschienen. Er bietet einen umfassenden Überblick über sämtliche Kur- und Reha-Zentren Österreichs, inklusive ambulanter Einrichtungen und AWS-Zentren.
Neu ist die Rubrik „Lieblingshäuser“, in der ausgewählte Einrichtungen aus ganz Österreich vorgestellt werden. Ergänzend erscheint wieder die Ärzte-Info mit speziellen Suchfunktionen für Zuweiserinnen und Zuweiser.
„Unser Guide bietet Patientinnen und Patienten sowie Ärztinnen und Ärzten eine wertvolle Orientierung im österreichischen Kur- und Reha-Angebot. Die vierte Auflage bestätigt den Erfolg unseres Konzepts“, erklärt Andreas Lexer, Herausgeber und Inhaber der Agentur Einfach Gesund Media.
Der Guide liegt in den Medienständern von IDS-Media in über 2.000 Wartezimmern auf. Laufend aktualisierte Informationen bietet die begleitende Website www.kur-und-reha.at über die der neue Guide auch bestellt werden kann.
Jetzt neu: der 4. Kur- und Reha-Guide!
Auf www.kur-und-reha.at können der neue Guide kostenlos bestellt werden und laufend aktualisierte Informationen zu den Themen Kur, Reha und GVA abgerufen werden.
Rückfragen & Kontakt
Einfach Gesund Media
Mag. Andreas Lexer, MA, MBA
Telefon: 0676 54 15 345
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF