ÖVP Hietzing: Johanna Zinkl als Bezirksparteiobfrau wiedergewählt

Wien (OTS) -

Am gestrigen Bezirksparteitag wurde Johanna Zinkl als Bezirksparteiobfrau der Volkspartei Hietzing wiedergewählt. Die Bezirkspartei setzt damit auf Kontinuität und ein engagiertes Team, das weiterhin die Anliegen der Hietzingerinnen und Hietzinger vertreten wird.

Der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl, gratuliert Johanna Zinkl zur Wiederwahl: „Hietzing ist ein Bezirk mit hoher Lebensqualität, einer starken Gemeinschaft und eigenen Herausforderungen. Johanna Zinkl kennt die Anliegen der Hietzingerinnen und Hietzinger vor Ort und setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass diese auch politisch Gehör finden. Ich gratuliere ihr herzlich zur Wiederwahl und wünsche ihr und ihrem Team viel Erfolg für die kommenden Aufgaben.“

Für Johanna Zinkl steht „das Beste für Hietzing“ im Mittelpunkt. Sie will Bewährtes erhalten und notwendige Veränderungen mit Augenmaß umsetzen. Gerade gegenüber der Stadt Wien braucht es eine starke Stimme, die sich für die Bedürfnisse des Bezirks konsequent einsetzt. „Hietzing soll ein Bezirk bleiben, in dem sich Familien und Menschen aller Generationen gleichermaßen wohlfühlen. Dafür braucht es eine Politik, die zuhört, Verantwortung übernimmt und die Interessen der Bewohner konsequent vertritt. Wir wollen Hietzing auch in Zukunft mit Hausverstand und Weitblick gestalten“, betont Zinkl.

Die Volkspartei Hietzing wird diesen Weg mit einem engagierten Team fortsetzen und weiterhin eine starke Stimme für die Bezirksbevölkerung sein. Alle zur Wahl stehenden Funktionäre wurden mit überwältigender Mehrheit gewählt. Als Stellvertreter von Johanna Zinkl fungieren weiterhin Michael Gorlitzer, Kirsten Schmidt-Rochhart und Jakob Valenta.