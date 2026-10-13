75 Jahre Österreichisches Wörterbuch: Von anno dazumal bis flex

Wien (OTS) -

Das Österreichische Wörterbuch wird heuer 75 Jahre alt. Zum Jubiläum veröffentlicht der Österreichische Bundesverlag ein kostenloses Adventure Game rund um die österreichische Sprache.

Das für Österreich gültige amtliche Regelwerk der deutschen Sprache, das Österreichische Wörterbuch (ÖWB), wird 75 Jahre alt. Seine Geschichte reicht in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurück, als es durch eine Verordnung des Unterrichtsministeriums initiiert wurde.



„ Das Österreichische Wörterbuch dokumentiert seit 75 Jahren das österreichische Deutsch und hält fest, was unsere Sprache besonders macht. Es bewahrt damit ein wichtiges Stück österreichischer Sprach- und Kulturgeschichte und zeigt zugleich, wie lebendig Sprache ist ”, betont Bildungsminister Christoph Wiederkehr.

1951 erschien die erste Auflage, damals noch als reines Schulwörterbuch mit 23.600 Stichwörtern, darunter Wörter wie Fernsprecher, Stenographie und Zonentarif. Seit damals wird das Österreichische Wörterbuch vom Österreichischen Bundesverlag (öbv) produziert – heute bereits in der 44. aktualisierten Auflage. Mit etwa 100.000 Stichwörtern – sogenannten Lemmata – hat sich das ÖWB längst über ein reines Schulwörterbuch hinaus entwickelt und ist mittlerweile auch digital verfügbar.

„ Das Österreichische Wörterbuch enthält die Essenz des österreichischen Deutsch und ist ein wichtiges Element unserer sprachlichen Identität. Es liefert zu jedem Wort einen übersichtlichen und wissenschaftlich hinterlegten Überblick über Betonung, Grammatik, Varianten, Sprach- und Stilschichten, Etymologie und vieles mehr ”, erklärt Christiane Pabst,Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuchs.

Von anno dazumal bis flex: Zeitreise durchs ÖWB

Der öbv feiert unter dem Motto „von anno dazumal bis flex“ das 75-jährige Jubiläum und die lange Tradition des öbv. Anhand von ausgewählten Worten von Beiwagenmaschine bis E-Scooter lädt er ein auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Wörterbuchs.

„ Das Österreichische Wörterbuch bildet nicht nur den gegenwärtigen Stand unserer Sprache ab, sondern sorgt auch dafür, dass Wörter aus dem Kontext unserer Zeit auch zu einem späteren Zeitpunkt noch richtig eingeordnet werden können “, erklärt Pabst. So enthält das ÖWB etwa auch prägnante Begriffe aus der Corona-Zeit wie Covidiot, Superspreader und Babyelefant.

Adventure Game für Schulklassen und andere Rätselfüchse

Damit Schulklassen zum Jubiläum das Österreichische Wörterbuch hautnah erleben können, gibt der öbv das kostenlose Adventure Game „75 Jahre ÖWB – von anno dazumal bis flex“ heraus. Die Schüler*innen erleben mit der fiktiven Oma Traudi, die ebenso wie das Wörterbuch 75 Jahre alt wird, eine Rätselabenteuer. Dabei wird geklebt, geschnitten, gepuzzelt und vor allem rund um die österreichische Sprache geknobelt: Heißt es „der Virus“ oder „das Virus“? Ist „tschechern“ umgangssprachlich oder eine regionale Form? Woher kommt das Wort „Brokkoli“? Was bedeutet „Ohne Geld ka Musi“?

Das Adventure Game gibt es in zwei Versionen - für die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II. Lehrkräfte können das Spiel selbst herunterladen, ausdrucken und mit ihren Schüler*innen spielen. Unter allen teilnehmenden Schulklassen verlost der öbv dreimal Kinotickets für die ganze Klasse. Auch außerhalb des Unterrichts lädt das Spiel gemeinsam mit Familie oder Bekannten zum Rätseln ein.

Fun Facts: Elch Emil und das ÖWB

In der neuesten Buchhandelsausgabe hat das ÖWB 1056 Seiten – also 528 Blatt Papier. Würde man alle Seiten eines Österreichischen Wörterbuchs aneinanderlegen, wäre es fast 120 Meter lang.

Das ÖWB wiegt 1,35 kg. 370 Exemplare wiegen ungefähr so viel wie Elch Emil. Das Adventure Game zum Download sowie alle Informationen zum Jubiläum gibt es auf www.oebv.at/75-jahre-oewb.

