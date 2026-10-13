  • 13.10.2026, 09:06:33
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Korosec gratuliert Johanna Zinkl zur Wiederwahl als Obfrau der ÖVP Hietzing

Präsidentin der ÖVP Senioren Wien: „Eine starke Stimme für Hietzing und für alle Generationen“

Wien (OTS) - 

Ingrid Korosec, Präsidentin der ÖVP Senioren Wien, gratuliert Hietzings Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl herzlich zur Wiederwahl als Bezirksparteiobfrau der Volkspartei Hietzing.

„Das ist ein eindrucksvoller Vertrauensbeweis. Johanna Zinkl führt die Volkspartei in Hietzing in einer herausfordernden Zeit mit Umsicht, Beharrlichkeit und viel Gespür für die Menschen“, sagt Korosec.

Hietzing gehört zu den Wiener Bezirken mit dem höchsten Anteil an älteren Menschen: „Johanna Zinkl steht für eine Politik, die Generationen verbindet und niemanden zurücklässt. Ob Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, wohnortnahe Versorgung oder ein lebendiges Grätzlleben: Sie hat die Anliegen der älteren Hietzingerinnen und Hietzinger ebenso stets im Blick wie die Bedürfnisse der Jungen“, merkt Korosec an. Im September sei Hietzing erneut als familien- und kinderfreundlicher Bezirk zertifiziert worden.

Korosec wünscht der wiedergewählten Obfrau und ihrem Team viel Kraft und Erfolg: „Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit für ein lebenswertes Hietzing, in dem Jung und Alt gut miteinander leben.“

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