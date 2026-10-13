Spatenstich für GRAND GARDEN: WINEGG startet außergewöhnliches Wohnprojekt in Ottakring

Wien (OTS) -

Mit dem offiziellen Spatenstich startet WINEGG die Realisierung des Wohnprojekts GRAND GARDEN in der Roseggergasse 2–8 im 16. Wiener Gemeindebezirk. Das Projekt verbindet die sorgfältige Revitalisierung eines historischen Altbestands mit einem hochwertigen Neubau und schafft insgesamt 124 Eigentumswohnungen in einer der attraktivsten Wohnlagen Ottakrings. Herzstück des Projekts ist ein rund 1.000 m² großer begrünter Innenhof, der den Bewohnerinnen und Bewohnern als privater Rückzugsraum mitten in der Stadt zur Verfügung stehen wird.

GRAND GARDEN vereint dabei das Beste aus zwei Welten: 44 revitalisierte Altbauwohnungen verbinden großzügige Raumhöhen und historischen Charme mit modernem Wohnkomfort. Ergänzt wird das Ensemble durch 80 Neubauwohnungen mit durchdachten Grundrissen, privaten Freiflächen und hochwertiger Ausstattung. Die 2- bis 6-Zimmer-Wohnungen verfügen über Wohnflächen von rund 39 bis 245 m². Eigengärten, Balkone, Loggien und Terrassen erweitern den Wohnraum ins Freie. Großzügige Dachterrassen bieten darüber hinaus einen weitläufigen Ausblick über Wien bis zu den umliegenden Wiener Bergen.

Historische Substanz trifft moderne Wohnqualität

„ Mit GRAND GARDEN führen wir bestehende Bausubstanz behutsam in die Zukunft und ergänzen sie durch hochwertigen Neubau. Der Erhalt des historischen Bestands, großzügige Freiräume und eine zeitgemäße Energieversorgung sind wesentliche Bestandteile unseres Konzepts. Unser Ziel ist Wohnraum, der hohe Qualität mit langfristiger Wertbeständigkeit verbindet “, sagt Christian Winkler, Eigentümer und Geschäftsführer der WINEGG Realitäten GmbH.

Von kompakten Stadtwohnungen bis hin zu großzügigen Familienwohnungen entsteht ein Wohnprojekt, das sowohl den Charakter des Bestands bewahrt als auch zeitgemäße Wohnbedürfnisse erfüllt.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Gestaltung der gemeinschaftlichen Freiräume. Im ruhigen Innenhof entsteht eine rund 1.000 m² große Gartenlandschaft mit einem hochwertigen Grünraumkonzept, Urban-Gardening-Beeten, Begegnungszonen und Spielmöglichkeiten für Kinder. Die Gartenanlage soll das nachbarschaftliche Miteinander fördern und als grüne Oase für alle Generationen dienen.

„ Die Verbindung von Revitalisierung und Neubau stellt hohe Anforderungen an Planung und Ausführung. Mit der Böhm BiB GmbH haben wir für dieses Projekt einen erfahrenen Partner an unserer Seite “, so DI Hannes Speiser, Prokurist der WINEGG Realitäten GmbH.

Zwischen Wienerwald und urbanem Leben

Zu den besonderen Qualitäten von GRAND GARDEN zählt seine attraktive Lage in Ottakring, einem der dynamischsten Entwicklungsgebiete Wiens. Die Roseggergasse verbindet die Nähe zu den beliebten Naherholungsgebieten rund um den Wilhelminenberg mit den Vorzügen urbanen Wohnens. Die Steinhofgründe, der Flötzersteig und zahlreiche weitere Grünräume befinden sich in unmittelbarer Umgebung und bieten ideale Voraussetzungen für Erholung, Bewegung und Freizeitaktivitäten in der Natur.

Gleichzeitig profitieren die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner von einer ausgezeichneten Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Die U-Bahn-Linie U3, die Schnellbahn S45 sowie mehrere Straßenbahn- und Buslinien sorgen für kurze Wege in die Wiener Innenstadt und zu wichtigen Stadtknotenpunkten. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten, medizinische Einrichtungen sowie die Klinik Ottakring befinden sich ebenso in unmittelbarer Umgebung.

Darüber hinaus zeichnet sich Ottakring durch seine hohe Lebensqualität und seinen unverwechselbaren Wiener Charakter aus. Traditionelle Heurigenbetriebe, kleine Nahversorger, vielfältige Gastronomieangebote und ein lebendiges Grätzl prägen das Umfeld und verbinden urbanes Leben mit gewachsenen Strukturen und der Nähe zu zahlreichen Grünräumen.

Bestandserhalt, Fernwärme und Photovoltaik

Ein wesentlicher Bestandteil des Projektkonzepts ist die Revitalisierung der bestehenden Gebäudesubstanz. Insgesamt werden 44 Altbauwohnungen erhalten und umfassend revitalisiert. Der Neubau wird durch Fernwärme versorgt; auf den Dachflächen sind Photovoltaikanlagen vorgesehen. Für GRAND GARDEN liegt ein DGNB-Vorzertifikat in Gold vor. Darüber hinaus wird für das Projekt eine EU-Taxonomie-Verifikation angestrebt.

Auch bei der Ausstattung stehen Qualität und Wohnkomfort im Mittelpunkt. Eichenparkettböden, Fußbodenheizung sowie Klimaanlagen in den Dachgeschoßwohnungen sorgen für zeitgemäßen Wohnkomfort. Ergänzt wird das Angebot durch digitale Services wie eine App-basierte Hausverwaltung, Postempfangsboxen und eine digitale Gegensprechanlage. Auch Lösungen für E-Mobilität sind Teil des Projektkonzepts.

Weitere Informationen zu GRAND GARDEN und den verfügbaren Wohnungen unter www.grand-garden.at

Über WINEGG

Seit über 25 Jahren ist WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Der Ursprung liegt im Zinshausbereich, der bis heute einen zentralen Bestandteil bildet. Ergänzend dazu entwickelt und realisiert WINEGG seit vielen Jahren hochwertige Neubauprojekte in urbanen Bestlagen. Mit einem klaren Fokus auf Qualität und Wertbeständigkeit schafft das Unternehmen bleibende Werte für Generationen. www.winegg.at