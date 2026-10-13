FPÖ - Hietzing: Die Verursacher, nicht die Bürger, sollen die Sanierung asbestverseuchter Straßen im Bezirk finanzieren!

Wien (OTS) -

Auf mehreren Straßen in Wien wurden vor geraumer Zeit Asbeststeine im Asphalt gefunden. Zunächst war von acht betroffenen Straßen die Rede. Wie sich nun herausstellt, war das offenbar nur „die Spitze des Eisbergs“, so der Hietzinger FPÖ-Bezirksparteiobmann KO Georg Heinreichsberger. Bei den Funden handelt es sich um weiße, faserige Steinchen in der Asphaltoberfläche, rundherum schimmert es grün. Besonders brisant: Der enthaltene Asbest ist hoch krebserregend, nur schwach im Asphalt gebunden und sehr weich. Dadurch können sich die gefährlichen Fasern relativ leicht freisetzen.

Asbeststeine wurden nicht nur auf der Rosenhügelstraße, sondern auch in zahlreichen weiteren Straßen in Hietzing entdeckt, darunter in der Gallgasse, Fleschgasse, Erzbischofgasse und Speisinger Straße. Die Anrainer wurden jahrelang über die unsichtbare Gefahr im Unklaren gelassen. Zudem gibt es konkrete Hinweise, dass auch in der derzeit aufgegrabenen Maxingstraße Asbest vorhanden war. Laut vorliegenden Informationen soll die Firma, die das Material ursprünglich aufgebracht hat, dieses mittlerweile wieder entfernt haben. Die Kosten dafür trägt jedoch der Bürger in Form von Steuern und Abgaben.

„Es kann nicht sein, dass jene Unternehmen, die diese Gefahr geschaffen haben und dafür von der Stadt Wien bezahlt wurden, nun abermals die Beseitigung des Asbestmaterials in Rechnung stellen können!“, kritisiert Heinreichsberger. Die FPÖ Hietzing fordert die Stadt Wien daher auf, sich bei den Verursachern schadlos zu halten, sämtliche infrage kommenden Straßen auf Asbest zu überprüfen und betroffene Bereiche fachgerecht zu sanieren – ohne die Wienerinnen und Wiener zusätzlich zu belasten.