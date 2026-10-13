Warm-Up zu den Midterms in den USA: „I vote Trump”-Vodcast & Programmschwerpunkte auf JOYN & im TV

Wien (OTS) -

Am 3. November wird in den USA gewählt. Mit den Midterms finden in den Vereinigten Staaten die Halbzeitwahlen statt und können damit nicht nur die Verhältnisse im Kongress verändern, sondern ein aktuelles Stimmungsbild für die zweite Hälfte der aktuellen Präsidentschaftsperiode von Donald Trump geben.



„I vote Trump“: PULS 24 News-Anchor Thomas Mohr auf den Spuren der Trump-Wähler:innen exklusiv auf JOYN

Bei den Präsidentschaftswahlen 2024 konnte Donald Trump mit 80 Millionen Wähler-Stimmen in seine zweite Legislaturperiode starten. Doch wie tickt das Amerika von Donald Trump heute? Welche Stimmen gibt es aus der Bevölkerung? Welche Perspektiven, Motive und Ansichten haben die Trump-Wähler:innen? Und wie könnte ein Ausgang der diesjährigen Midterms aussehen? Pünktlich zum Countdown auf die Zwischenwahlen in den USA blickt PULS 24 News-Anchor Thomas Mohr in seinem neuen Vodcast „I vote Trump“ auf die Wählerbasis von Donald Trump. In insgesamt fünf Ausgaben, die ab sofort wöchentlich immer dienstags exklusiv auf der kostenlosen Streamingplattform JOYN verfügbar sind, kommt jeweils eine Trump-Wählerin oder ein Trump-Wähler ungefiltert zu Wort und erzählen von den persönlichen Ansichten. Gemeinsam mit führenden Trump-Expert:innen konfrontiert er die politischen Fakten mit den Stimmen der Bevölkerung und ordnet diese sachlich ein.