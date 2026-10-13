- 13.10.2026, 08:58:03
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Warm-Up zu den Midterms in den USA: „I vote Trump”-Vodcast & Programmschwerpunkte auf JOYN & im TV
„Pro und Contra“, „Breaking Media”, tagesaktuelle News & der neue Vodcast “I vote Trump” mit Thomas Mohr bringen die US-amerikanischen Midterms auf JOYN & im TV näher.
Am 3. November wird in den USA gewählt. Mit den Midterms finden in den Vereinigten Staaten die Halbzeitwahlen statt und können damit nicht nur die Verhältnisse im Kongress verändern, sondern ein aktuelles Stimmungsbild für die zweite Hälfte der aktuellen Präsidentschaftsperiode von Donald Trump geben.
„I vote Trump“: PULS 24 News-Anchor Thomas Mohr auf den Spuren der Trump-Wähler:innen exklusiv auf JOYN
Bei den Präsidentschaftswahlen 2024 konnte Donald Trump mit 80 Millionen Wähler-Stimmen in seine zweite Legislaturperiode starten. Doch wie tickt das Amerika von Donald Trump heute? Welche Stimmen gibt es aus der Bevölkerung? Welche Perspektiven, Motive und Ansichten haben die Trump-Wähler:innen? Und wie könnte ein Ausgang der diesjährigen Midterms aussehen? Pünktlich zum Countdown auf die Zwischenwahlen in den USA blickt PULS 24 News-Anchor Thomas Mohr in seinem neuen Vodcast „I vote Trump“ auf die Wählerbasis von Donald Trump. In insgesamt fünf Ausgaben, die ab sofort wöchentlich immer dienstags exklusiv auf der kostenlosen Streamingplattform JOYN verfügbar sind, kommt jeweils eine Trump-Wählerin oder ein Trump-Wähler ungefiltert zu Wort und erzählen von den persönlichen Ansichten. Gemeinsam mit führenden Trump-Expert:innen konfrontiert er die politischen Fakten mit den Stimmen der Bevölkerung und ordnet diese sachlich ein.
Los geht’s direkt in Doppelfolge. Zu Gast im Vodcast-Studio mit Thomas Mohr sind Hannelore Veit (USA-Expertin, Journalistin & Autorin) sowie Gerald Karner (Militär- und Strategieexperte). Wie schätzt ein ausgewanderter, in den USA wahlberechtigter Österreicher Trump Politik ein? Und wie steht er zu Trumps politischen Versprechen und Vorgängen zur Konfliktlösung? Nach dem Wahltag, am 10. November, lädt Thomas Mohr zudem zur tiefgehenden Nachwahlanalyse.
Hier direkt losstreamen: www.joyn.at/serien/i-vote-trump
„Pro und Contra“, „Breaking Media“ und noch mehr News
Zur Vorbereitung auf den entscheidenden Tag, beschäftigen sich JOYN & die Sender der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe in unterschiedlichen Programmschwerpunkten mit den diesjährigen Midterms. Ob im beliebten Talk-Format „Pro und Contra“ (dienstags um 22:20 Uhr auf JOYN PULS 4), im neuen Medienkompetenz-Magazin „Breaking Media“ (dienstags um 23:20 Uhr auf JOYN PULS 4), der Diskussions-Runde „Wild Umstritten“ (mittwochs um 20:15 Uhr auf JOYN PULS 24) oder tagesaktuellen News in „Aktuell“ steht eine umfangreiche Berichterstattung rund um die Midterms auf dem Programm. Live vor Ort liefern unter anderem die PULS 24-Redakteur:innen Carla Márquez und Andreas Weidinger einen umfangreichen Lokalaugenschein und berichten über die Stimmung direkt aus den USA.
„I vote Trump“ ab sofort HIER kostenlos auf JOYN kostenlos streamen
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ProSiebenSat.1 PULS 4
Stephanie Woloch
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