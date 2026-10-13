Pressegespräch morgen: Erneuerbaren-Boom und neue Verbraucher: Wie schaffen wir die nächste Ausbaustufe der Energiewende?

Wien (OTS) -

Extreme Wetterlagen, wachsende Stromnachfrage und eine große Anzahl an neuen dezentralen Verbrauchern verändern die Spielregeln im Energiesystem.

Welche Investitionen sind jetzt erforderlich? Wo stoßen bestehende Strukturen an ihre Grenzen? Und welche innovativen Lösungen braucht es, um Versorgungssicherheit und Netzstabilität auch in Zukunft zu gewährleisten?

Dazu stehen Ihnen folgende Gesprächspartner zur Verfügung:

Gerhard Fida, Geschäftsführer Wiener Netze und OVE-Präsident

Geschäftsführer Wiener Netze und OVE-Präsident Sascha Zabransky, Geschäftsführer Wien Energie

Geschäftsführer Wien Energie Britta Buchholz, Vorsitzende VDE ETG, Hitachi Energy Germany

Vorsitzende VDE ETG, Hitachi Energy Germany Bernd Klöckl, Universitätsprofessor für Energiesysteme und Netze, TU Wien

Eine Teilnahme ist vor Ort oder online möglich. Bitte um Anmeldung bis 13.10. per E-Mail an [email protected]. Bei Online-Teilnahme erhalten Sie zeitgerecht die entsprechenden Zugangsdaten.

Pressegespräch anlässlich der OVE-Energietechnik-Tagung

Datum: 14.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: ARIANA Eventlocation

Christine-Touaillon-Straße 4

1220 Wien

Österreich

URL: https://www.ove.at