BerufsWende: BFI Wien eröffnet neue Perspektiven für Beschäftigte

Wien (OTS) -

Im Beruf angekommen – aber noch lange nicht am Ziel. Eine Situation, die wohl einige Berufstätige in Wien kennen: Mit dem neuen Projekt „BerufsWende – Orientierung für neue Chancen“ unterstützt das BFI Wien beschäftigte Wienerinnen und Wiener, die sich beruflich weiterentwickeln, höher qualifizieren oder ganz neu orientieren möchten. Dank der Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und des Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds (waff) ist das gesamte Angebot für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos.

Das Programm verbindet individuelle Bildungs- und Berufsberatung mit praktischen Einblicken in unterschiedliche Berufsfelder. Im Mittelpunkt stehen insbesondere Menschen, deren aktuelle Tätigkeit nur eingeschränkte Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bietet oder deren im Ausland erworbene Ausbildung in Österreich nicht entsprechend verwertbar ist.

„Berufliche Neuorientierung sollte nicht erst mit Arbeitslosigkeit beginnen. Ein bestehender Arbeitsplatz bedeutet schließlich nicht automatisch, dass man dort auch langfristig gute Perspektiven hat“, erklärt Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer des BFI Wien. „Viele Menschen wissen, dass sie beruflich etwas verändern möchten, aber nicht unbedingt, wohin die Reise gehen kann. Mit BerufsWende wollen wir genau hier ansetzen: Stärken sichtbar machen, Möglichkeiten aufzeigen und neue Berufsfelder ganz praktisch erlebbar machen.“

Zukunftsberufe selbst ausprobieren

Ein wesentlicher Bestandteil von BerufsWende ist die praktische Berufsorientierung. In Werkstätten und im Rahmen von Praxiseinblicken können Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedliche Tätigkeiten kennenlernen und herausfinden, welche Berufsfelder ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechen.

Im Fokus stehen Bereiche mit guten beruflichen Zukunftsperspektiven: MINT, GREEN und CARE. Dazu zählen etwa Elektro- und Gebäudetechnik, Installations- und Gebäudetechnik, IT-Systemtechnik und Softwareentwicklung sowie Energie-, Klima-, Photovoltaik- und Wärmepumpentechnik. Im Bereich CARE reicht das Spektrum von Kranken- und Altenpflege über frühkindliche Bildung bis zu Sozialbetreuung und Heimhilfe.

„Gerade bei einer beruflichen Neuorientierung reicht es oft nicht, sich Berufsbilder auf dem Papier anzusehen“, betont Lackinger. „Ob eine Tätigkeit wirklich zu einem passt, merkt man vielfach erst, wenn man sie erlebt und ausprobiert. Diese praktische Komponente macht BerufsWende besonders wertvoll.“

Von der Orientierung bis zum nächsten Schritt

Gemeinsam mit den Beraterinnen und Beratern des BFI Wien analysieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Stärken, Interessen und bisherigen Erfahrungen und entwickeln daraus ein realistisches berufliches Ziel. Ergänzend erhalten sie Informationen über passende Aus- und Weiterbildungen sowie mögliche Förderungen.

Auch bei konkreten nächsten Schritten unterstützt BerufsWende: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden auf Aufnahmeverfahren und Ausbildungen vorbereitet. Kontakte zu Unternehmen sollen darüber hinaus dabei helfen, neue Berufsfelder näher kennenzulernen und den beruflichen Umstieg vorzubereiten. Die Dauer der Orientierung richtet sich nach den individuellen Voraussetzungen und Berufszielen. Vorgesehen sind insgesamt 12 Unterrichtseinheiten, die je nach Bedarf und Zielsetzung gestaltet werden.

Die Beratungstermine werden individuell vereinbart. Neben Deutsch wird die Beratung auch auf Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Englisch und Arabisch angeboten.

Wer kann teilnehmen?

BerufsWende richtet sich an beschäftigte Wienerinnen und Wiener ab 18 Jahren, die ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten erweitern oder einen Wechsel in ein neues Berufsfeld anstreben.

Teilnehmen können Personen, die in einem aufrechten Arbeitsverhältnis stehen, ihren Hauptwohnsitz in Wien haben und ein geringes Ausbildungsniveau aufweisen oder über eine in Österreich nicht verwertbare Berufsausbildung verfügen.

Kostenlos dank ESF+ und waff

Die Teilnahme an BerufsWende ist kostenlos. Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und des Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds (waff) gefördert.

Weitere Informationen und Terminvereinbarung:

https://www.bfi.wien/kurs/0136/KB002292/berufswende-orientierung-fuer-neue-chancen/26BMI40001