dm Geschäftsleitung im Einsatz für den guten Zweck

Fuschl am See/Salzburg (OTS) -

Freiwilligenarbeit hat einen hohen Stellenwert bei dm drogerie markt und wird daher in besonderem Maße gefördert: Pro Jahr können dm Mitarbeitende bis zu zwei ihrer Arbeitstage für soziales Engagement nutzen. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, bringt sich auch die dm Geschäftsleitung regelmäßig ein – so zuletzt im Mathiashof in Fuschl, wo vor allem handwerkliches Geschick gefragt war.

Am Mathiashof in Fuschl – einem landwirtschaftlichen Projekt der Caritas – finden Menschen mit Beeinträchtigung neben einer Wohnmöglichkeit samt professioneller Betreuung auch Arbeit: in der hauseigenen Holzwerkstatt, im Obst- und Gemüsegarten sowie in den Ställen bei der Versorgung von Eseln und Lamas. Unterstützung gab es kürzlich von Mitgliedern der dm Geschäftsleitung: Im Rahmen der „mehr vom leben zeit“ – eines Angebots für dm Mitarbeitende, sich während der Arbeitszeit für den guten Zweck zu engagieren – betätigten sich Karin Reisinger, Andrea Hiotu, Hannelore Weihrauch und Thomas Köck in der Werkstatt und stellten gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Anzündspäne her. „Der Nachmittag am Mathiashof war eine sehr bereichernde Erfahrung. Die Menschen hier haben uns mit offenen Armen empfangen und sofort in ihren Alltag eingebunden. Es war eine große Freude, die Einrichtung und alle, die dort beschäftigt sind, persönlich kennenzulernen und mitanzupacken“, sagt Karin Reisinger, Vorsitzende der dm Geschäftsleitung. „Als Geschäftsleitung möchten wir uns nicht zurücklehnen, sondern immer auch Vorbilder für unsere Mitarbeitenden sein. Möglichkeiten wie diese verstehen wir als Chance, die eigene Komfortzone zu erweitern, über sich hinauszuwachsen und sich weiterzuentwickeln. Das ist etwas, das wir bei dm drogerie markt seit jeher in besonderem Maße fördern.“

Leben und arbeiten im Einklang mit der Natur

Der Mathiashof im Ellmautal in Fuschl ist ein landwirtschaftliches Projekt für Menschen mit Beeinträchtigung. In der von der Caritas betriebenen Einrichtung haben 20 Menschen ihren Arbeitsplatz gefunden, 15 von ihnen wohnen sogar hier. „Besuche wie die von dm drogerie markt sind für unsere Klientinnen von unschätzbarem Wert. Beim gemeinsamen Spaziergang mit den Lamas und Eseln, bei Kaffee und Kuchen oder bei der Arbeit in Stall, Garten und in der Werkstatt entstehen Verbindungen, die weit über diesen Tag hinauswirken“, erklärt Kurt Sonneck, Direktor der Caritas Salzburg. „Dass dm seinen Mitarbeitenden Zeit für soziales Engagement ermöglicht und die Geschäftsleitung persönlich mitanpackt, ist ein besonderes Zeichen der Wertschätzung und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Herzlichen Dank für dieses Engagement und die bereichernden Stunden am Mathiashof.“

„mehr vom leben zeit“ bei dm drogerie markt

Bereits seit 2011 haben dm Mitarbeitende die Möglichkeit, sich während ihrer Arbeitszeit einen Tag pro Jahr für den guten Zweck zu engagieren. Bis zu 20 Prozent der Belegschaft nimmt das Angebot regelmäßig wahr. Im Rahmen des diesjährigen Firmenjubiläums wurde die „mehr vom leben zeit“ neu organisiert: Das Zeitkontingent kann jetzt auch stundenweise genutzt werden. Außerdem erhalten alle, die bei einer Blaulichtorganisation tätig sind, ein zusätzliches Stundenkontingent im Umfang eines Arbeitstags, das sie für ihre Freiwilligenarbeit einsetzen können.