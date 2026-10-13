Wärmepumpe und Photovoltaik, wie private Haushalte ihre Heizkosten deutlich senken

Hörsching bei Linz (OTS) -

Die schwankenden Preise für fossile Import-Energien verunsichern viele Verbraucherinnen und Verbraucher - an den Tankstellen ebenso wie mit Blick auf die kommende Heizsaison. Der Abhängigkeit von fossilen Energien lässt sich etwas entgegensetzen: Viele Haushalte in Österreich nutzen bereits eine Wärmepumpenheizung und haben sich mit dem Wechsel auf nachhaltige heimische Energiequellen schon ein Stück weit unabhängiger gemacht.

Wer seine Heizkosten konsequent senken möchte, sollte neben der Effizienz der Heizung auch die Stromversorgung betrachten. Wärmepumpe, Photovoltaik und ein abgestimmtes Energiemanagement können dabei zusammenwirken. So lassen sich Betriebskosten sparen, der Eigenverbrauch erhöhen und erneuerbarer Strom gezielt nutzen.

Umweltwärme effizient nutzen

Eine Wärmepumpe gewinnt den größten Teil der benötigten Heizenergie aus der Umgebung. Für ihren Antrieb benötigt sie Strom, den moderne Geräte sehr effizient einsetzen: Je nach Gebäude, Wärmequelle, Systemauslegung und Vorlauftemperatur können aus einer Kilowattstunde Strom bis zu sechs Kilowattstunden Heizwärme entstehen. Besonders effizient arbeiten gut geplante Anlagen mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Wird eigener Sonnenstrom eingebunden, kann er gezielt für Heizung, Warmwasser und - je nach Ausführung - auch für die Kühlung genutzt werden.

Beispielrechnung für ein Bestandsgebäude

Für ein österreichisches Bestandsgebäude mit 160 Quadratmetern Wohnfläche und einem jährlichen Nutzwärmebedarf von 20.000 Kilowattstunden zeigt die Modellrechnung einen deutlichen Kostenvorteil (siehe Grafik). Allein mit der Wärmepumpe sinken die jährlichen Energiekosten um rund 64 Prozent gegenüber Öl und um rund 39 Prozent gegenüber Gas. Wird die Anlage zusätzlich mit eigenem PV-Strom vernetzt betrieben, steigt die rechnerische Ersparnis auf rund 75 Prozent gegenüber Öl und rund 57 Prozent gegenüber Gas.

Wärmepumpe mit der Haustechnik vernetzen

Ein vernetztes Haustechniksystem stimmt die Energieflüsse im Gebäude aufeinander ab. Solarstrom wird bevorzugt direkt verbraucht oder gespeichert - abhängig davon, was im jeweiligen Moment sinnvoll ist. Weil Raumwärme und Warmwasser einen großen Anteil am Energieverbrauch ausmachen, ist die Wärmepumpe ein zentraler Baustein. Je nach eingesetztem Energiemanagement können Wetterprognosen, Verbrauchsdaten, Speicherzustände und dynamische Strompreise in die Betriebsplanung einfließen.

Günstige Strompreisphasen gezielt nutzen

Insbesondere Erdwärmepumpen profitieren von vergleichsweise stabilen Quellentemperaturen. In Verbindung mit variablen Stromtarifen kann die Wärmeerzeugung bevorzugt in günstige Zeitfenster verschoben werden - zum Beispiel in Nachtstunden oder bei hoher Einspeisung erneuerbarer Energien. Die erzeugte Wärme lässt sich im Gebäude, im Estrich oder im Warmwasserspeicher zwischenspeichern und später nutzen. So können Betriebskosten sinken, ohne den Wohnkomfort einzuschränken.

Im Sommer angenehm kühlen

In den sonnenreichen Mittagsstunden steht häufig besonders viel PV-Strom zur Verfügung. Abhängig von Systemausführung und Wärmeübergabe kann eine Wärmepumpe diesen Strom auch zur Temperierung der Wohnräume nutzen - etwa über Flächenheizungen, Bauteilaktivierung oder Deckenkühlung. Damit bietet das System ganzjährigen Nutzen: effiziente Wärme im Winter und zusätzlichen Wohnkomfort an heißen Sommertagen.FazitMit einer strombetriebenen Wärmepumpe können Haushalte heizen, Warmwasser bereiten und - je nach Ausführung - im Sommer Räume kühlen. In Kombination mit Photovoltaik, Speicher und Energiemanagement wird sie zum zentralen Baustein eines intelligenten Gebäudes. Das senkt laufende Kosten, erhöht den Eigenverbrauch von Sonnenstrom und reduziert die Abhängigkeit von fossilen Importenergien. Die Lösung eignet sich für Neubauten ebenso wie für viele Bestandsgebäude.

Link zum Presseportal mit Foto und Grafiken zum Download: Wärmepumpe und Photovoltaik: Heizkosten deutlich senken STIEBEL ELTRON Pressemitteilung

Über STIEBEL ELTRON

Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen steht Stiebel Eltron für innovative Lösungen im Bereich Warmwasser, Wärme, Lüftung und Klima. Dabei verfolgt der Haus- und Systemtechnikanbieter eine klare Linie - für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit setzt der Konzern mit Hauptsitz in Holzminden/DE von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Know-how. Die österreichische Niederlassung Stiebel Eltron Gesellschaft mbH in Hörsching bei Linz, ist die älteste Tochtergesellschaft der Gruppe - sie wurde bereits 1972 gegründet und gehört zu den führenden Vertreibern von Wärmepumpen und Lüftungssystemen im Land.