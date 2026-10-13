Hochschule Campus Wien: Bianca Wöhrer ist neue Studienprogrammleiterin Tax Management

Wien (OTS) -

Mit dem Studienjahr 2026/27 hat Dr.in Bianca Wöhrer die Studienprogrammleitung des Bachelorprogramms Tax Management übernommen. Ab Februar 2027 wird sie zudem die Leitung der beiden Masterprogramme Tax Management und Tax Consulting verantworten. Die Juristin und Steuerrechtsexpertin folgt auf Dr. Friedrich Stanzel, der im Zuge seines bevorstehenden Pensionsantritts 2027 schrittweise seine Agenden übergibt.

Von der Mitgestalterin zur Studienprogrammleiterin

Mit Bianca Wöhrer übernimmt eine ausgewiesene Kennerin der Studienprogramme die Leitung. Seit ihrem Eintritt an die Hochschule Campus Wien im Jahr 2022 war sie federführend am Aufbau des Bachelor Professionals Tax Management sowie des Master Professionals Tax Consulting beteiligt. Bianca Wöhrer studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und promovierte im Bereich Zivilverfahrensrecht Vor ihrem Wechsel an die Hochschule Campus Wien war sie mehrere Jahre in international tätigen Big-4-Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien tätig. Fachlich bewegt sie sich an der Schnittstelle von österreichischer, deutscher und europäischer Rechtspraxis, insbesondere im Umsatzsteuerrecht.

Fachliche Expertise über die Hochschule hinaus

Bianca Wöhrer freut sich auf ihre neue Aufgabe: „Das Steuerrecht befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Digitalisierung, Fachkräftemangel und neue wirtschaftliche Rahmenbedingungen verändern die Anforderungen an Steuerexpert*innen nachhaltig. Mein Ziel ist es, unsere Studierenden bestmöglich auf diese Entwicklungen vorzubereiten und ihnen sowohl Fachwissen als auch ein fundiertes Verständnis für die Zukunftsthemen des Steuerwesens mitzugeben.“

Der fachliche Austausch über Institutions- und Ländergrenzen hinweg ist Bianca Wöhrer ein besonderes Anliegen. So engagiert sie sich in nationalen und internationalen Fachgremien, darunter die VAT Expert Group (VEG) der Europäischen Kommission. Die Autorin zahlreicher Fachartikel bringt als Speakerin zu Themen wie Umsatzsteuer, Digitalisierung des Steuerrechts und Tax Technology ihr Know-how regelmäßig in die Fachcommunity ein. Einen besonderen Stellenwert haben für sie Wissensweitergabe und Vernetzung zwischen Hochschule, Praxis und Forschung. Dies zeigt sich auch in der Organisation von Fachveranstaltungen wie dem Smart Tax Summit der Campus Wien Academy, der im Dezember 2026 aktuelle Entwicklungen an der Schnittstelle von Steuerrecht und Digitalisierung in den Fokus rückt.

Kontinuität und Zukunftsperspektiven

Bianca Wöhrer übernimmt die Studienprogrammleitung von Friedrich Stanzel, der den Fachbereich Tax Management an der Hochschule Campus Wien aufgebaut hat und die Übergabe aktiv begleitet: „Es freut mich besonders, die Verantwortung an Bianca Wöhrer übergeben zu können. Sie hat die Entwicklung der Studienprogramme in den vergangenen Jahren wesentlich mitgestaltet und verbindet wissenschaftliche Expertise mit umfangreicher Praxiserfahrung und internationaler Vernetzung. Damit sind die besten Voraussetzungen geschaffen, um unseren erfolgreichen Weg fortzusetzen und künftige Entwicklungen im Steuerwesen aktiv mitzugestalten“, betont Friedrich Stanzel.

Steuerexpert*innen für die Zukunft ausbilden

Mit dem Bachelor Professional Tax Management sowie den Masterprogrammen Tax Management und Tax Consulting bietet die Hochschule Campus Wien praxisorientierte Weiterbildungsstudien für die Finanz- und Steuerwelt. In enger Zusammenarbeit mit der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW) erwerben Teilnehmer*innen fundiertes Fachwissen sowie jene Kompetenzen, die für Tätigkeiten in Steuerberatung, Unternehmen, Finanzverwaltung und angrenzende Berufsfelder erforderlich sind.

Hochschule Campus Wien

Mit rund 10.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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