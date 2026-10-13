Termin: Festakt 80 Jahre KOBV - Der Behindertenverband für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wien (OTS) -

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und -vertreter,

80 Jahre ist es her, seit der KOBV – Der Behindertenverband für Wien, Niederösterreich und Burgenland aus der Taufe gehoben wurde, der erste Landesdelegiertentag fand am 20. und 21. Juli in Wien statt. Mit mehr als 300 Delegierten aus 351 Ortsgruppen positionierte sich der Verband von Anfang als starke Stimme der Kriegsopfer. 1975 öffnete sich der KOBV für alle Menschen mit Behinderungen. Heute zählt der 3-Länder-Verband rund 33.000 Mitglieder. Knapp 2.000 Ehrenamtliche setzen sich unermüdlich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein.

Wir laden Sie herzlich ein, dieses besondere Jubiläum im Rahmen eines Festakts im Wiener Rathaus mit uns zu feiern.

Datum: Mittwoch, 14. Oktober 2026

Uhrzeit: 14:00 bis 17:00 Uhr, Einlass ab 13:30 Uhr

Ort: Volkshalle des Wiener Rathauses, Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien

Mit dem Festakt feiern wir nicht nur 80 Jahre KOBV - Der Behindertenverband, sondern vor allem unsere ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionäre. Einige von ihnen werden im Rahmen der Feier für ihren unermüdlichen Einsatz ausgezeichnet. Langjährige Bezirksobleute geben Einblick in ihren Alltag als Ehrenamtliche beim KOBV.

Die musikalische Umrahmung übernimmt das inklusive Ensemble Ohrenklang, DanceAbility Austria unter der Leitung von Vera Rosner bringt Schwung in die Feier und Dr. Georg Fraberger, Psychologe und Autor, liest aus seinen inspirierenden Werken

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um kurze Zu- oder Absage per E-Mail an [email protected]