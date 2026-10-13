Zwei Kultmarken, ein neuer Crunch: Manner und hitschies launchen streng limitierte Edition

Wien (OTS) -

Wenn österreichische Waffeltradition auf fruchtig-frechen Candy-Crunch trifft, entsteht ein überraschender Snackmoment: Manner präsentiert gemeinsam mit hitschies die neuen Manner Crunchies mit hitschies. Die streng limitierte Sonderedition vereint zwei Kultmarken und zwei traditionsreiche Familienunternehmen, die ihre Begeisterung für Süßwaren und neue Produktideen verbindet.

Die limitierten Crunchies bestehen aus knusprigen Manner Waffelwürfeln, gefüllt mit feiner Himbeercreme, umhüllt von weißer Schokolade und veredelt mit dem einzigartigen Geschmackserlebnis der Sauren Drachenzungen. Das Ergebnis ist ein außergewöhnliches Zusammenspiel: zart, fruchtig, cremig – und mit einem unverwechselbaren, „sauren“ Crunch.

Mit der Kooperation verbinden Manner und hitschies ihre jeweiligen Stärken: Manner bringt seine langjährige Kompetenz rund um knusprige Waffelspezialitäten ein, hitschies sorgt mit dem einzigartigen Geschmackserlebnis der Sauren Drachenzungen für einen modernen, spielerischen Twist. Beide Familienunternehmen zeigen damit, wie aus vertrauten Lieblingsprodukten etwas Neues entstehen kann. Die Edition richtet sich an alle, die klassische Manner Qualität lieben und Lust auf einen überraschenden Snackmoment haben.

„Mit den Manner Crunchies mit hitschies zeigen wir, wie spannend Tradition und Zeitgeist zusammenspielen können. Die limitierte Edition verbindet unsere knusprige Waffelkompetenz mit der fruchtig-frechen Welt von hitschies – und schafft damit einen ganz besonderen Genussmoment für alle, die gerne Neues probieren“, sagt Dieter Messner, CEO Manner.

„Unser Ziel ist es, unseren Friends ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und mit dieser süß-sauren Kooperation kommen wir diesem Ziel wieder ein Stückchen näher. Wir freuen uns, gemeinsam mit Manner ein einzigartiges Geschmackserlebnis für unsere Friends kreiert zu haben, und sind gespannt, was sie dazu sagen. Dass wir dieses Projekt gemeinsam mit dieser österreichischen Traditionsmarke umsetzen, macht uns besonders stolz“, sagt Philip Hitschler-Becker, CEO hitschler.

Die neue Sonderedition ist seit 12. Oktober 2026 in streng limitierter Auflage erhältlich. Vertrieben werden die Manner Crunchies mit hitschies ausschließlich über die Manner Shops, hitschies Werksverkäufe, ausgewählten Partnershops sowie online in den Webshops von Manner unter https://shop.manner.com und hitschies unter www.hitschies.de und www.hitschies.at. Zum Verkaufsstart am 12. Oktober übernahmen die Geschwister Hitschler den Manner Shop am Wiener Stephansplatz und feierten den Launch der neuen Crunchies gemeinsam mit der Community vor Ort. Begleitet wurde die Aktion auf den Social-Media-Kanälen der beiden Marken. Die streng limitierte Edition ist nur erhältlich, solange der Vorrat reicht.