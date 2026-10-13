Schlüsselübergabe bei THE ANTHONY: Aus Wohnungen wird ein Zuhause

Wien (OTS) -

Ein Schlüsselbund, eine neue Adresse und für viele der Beginn eines neuen Lebensabschnitts: Mit der Schlüsselübergabe im September erreichte THE ANTHONY in der Antonigasse 79 seinen wohl schönsten Meilenstein. Die 3SI Immogroup übergab die fertiggestellten Wohnungen und Townhouses an ihre neuen Eigentümer und Bewohner.

Insgesamt entstanden in Hernals 28 Eigentumswohnungen und vier exklusive Townhouses, die zeitlose Architektur mit großzügigen Freiflächen, hochwertiger Ausstattung und nachhaltiger Gebäudetechnik verbinden. Jede Wohnung verfügt über einen privaten Außenbereich, die vier Townhouses bieten zusätzlich großzügige Terrassen und private Dachgärten.

„ Eine Schlüsselübergabe ist für uns immer ein ganz besonderer Moment. Über viele Monate sehen wir zwar ein Projekt wachsen, aber erst wenn die neuen Bewohner ihre Türen aufsperren, wird daraus wirklich ein Zuhause. Die Freude heute mitzuerleben, ist auch für unser gesamtes Team etwas Besonderes “, sagt Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler.

Auch der Verkaufserfolg unterstreicht die hohe Attraktivität von THE ANTHONY: Zum Zeitpunkt der Schlüsselübergabe sind nahezu alle Einheiten verkauft. Lediglich ein Townhouse und eine Wohnung stehen noch zur Verfügung.

Darüber hinaus setzt THE ANTHONY auch in puncto Nachhaltigkeit und Wohnkomfort hohe Maßstäbe. Luftwärmepumpe, Photovoltaikanlage, energieeffiziente Heiz- und Kühltechnik sowie eine Smart-Home-Ready-Ausstattung gehören zum Konzept. Die ÖGNI-Gold-Zertifizierung unterstreicht den hohen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanspruch des Projekts.

Mit der Schlüsselübergabe endete für THE ANTHONY die Zeit als Baustelle und für seine neuen Bewohner beginnt ein neues Kapitel.

Projektdaten „THE ANTHONY“