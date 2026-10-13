September 2026 – Verkehrsergebnis: 4.138.465 Passagiere (-2,0%) in der Flughafen-Wien-Gruppe und 2.910.597 Passagiere (-7,5%) in Wien

Flughafen Wien (OTS) -

Beim Passagieraufkommen im September 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) einen leichten Rückgang von Minus 2,0% gegenüber dem Vorjahr auf 4.138.465 Passagiere. Am Standort Wien ging das Passagieraufkommen im September wie erwartet deutlich um 7,5% auf 2.910.597 Reisende zurück. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und die reduzierten Flugverbindungen angesichts der nach wie vor anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im September 2026 um 12,0% auf 1.109.789 Reisende und der Flughafen Kosice verzeichnete einen starken Anstieg um 32,2% auf 118.079 Fluggäste. Im Zeitraum Jänner bis September 2026 legte das Passagieraufkommen in der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe um 0,7% auf 33.111.562 Reisende zu.

Flughafen-Wien-Gruppe mit 4,1 Mio. Passagieren (-2,0%) im September 2026

Im September 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) 4.138.465 Passagiere (-2,0% zu September 2025). Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im September 2026 um 12,0% auf 1.109.789 Reisende und am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen stark um 32,2% auf 118.079 Reisende zu.

Standort Wien: 2,9 Mio. Passagiere (-7,5%) im September 2026

Am Standort Flughafen Wien betrug das Passagieraufkommen im September 2026 2.910.597 Reisende (-7,5%).

Verkehrsentwicklung im Detail

Die Zahl der Lokalpassagiere ging in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.238.344 (-7,9%) zurück, die Zahl der Transferpassagiere auf 660.224 (-5,4%). Die Flugbewegungen verzeichneten im September 2026 einen Rückgang auf 21.008 (-6,6%) Starts und Landungen. Der Sitzladefaktor betrug 82,4% (-0,3%p gegenüber September 2025). Das Frachtaufkommen legte um 9,5% auf 28.180 Tonnen zu.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im September 2026 betrug nach Westeuropa 1.207.510 Reisende (-8,3% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im September 2026 insgesamt 213.239 Passagiere (-16,0%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 54.023 Reisende (-1,2%) und nach Afrika 26.068 (-2,2%). In die Region Naher und Mittlerer Osten reisten 57.430 (-28,0%) Passagiere. Der Ferne Osten verzeichnete einen Anstieg um 6,5% auf 58.272 Reisende.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis September 2026: -4,5% in Wien und +0,7% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis September 2026 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 4,5% auf kumuliert 23.478.801 Fluggäste zurück. Das Frachtaufkommen betrug 237.983 Tonnen (+2,0%). In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um +0,7% auf 33.111.562 Reisende.

Disclaimer/Haftungshinweis

Alle in dieser Presseaussendung getroffenen Aussagen, die an die Zukunft gerichtet sind und auf künftige Entwicklungen der Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe Bezug nehmen, beruhen auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensführung. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Einschätzungen nicht eintreffen oder die im Risikobericht des Unternehmens beschriebenen Risiken eintreten, können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den zurzeit erwarteten abweichen. Trotz größter Sorgfalt erfolgen daher alle zukunftsbezogenen Aussagen ohne Gewähr und die Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.