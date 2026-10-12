AK Wien präsentiert zum Tag der Wiener Schulen den neuen Schul-Scan

Wien (OTS) -

Welche Schule passt zu den Interessen und Stärken meines Kindes? Diese Frage beschäftigt viele Familien, wenn nach der 8. Schulstufe eine wichtige Bildungsentscheidung ansteht. Am 14. Oktober präsentiert die AK Wien den AK Schul-Scan. Das Online-Tool hilft Schüler:innen und Eltern, passende Schulen zu finden und Unterrichtsangebote zu vergleichen und geht damit einen inhaltlichen Schritt weiter als der kürzlich präsentierte Bildungskompass des Ministeriums.

Der AK Schul-Scan ergänzt das AK-Berufsinteressentool „AK Jopsy“ (www.jopsy.at): Während mit Jopsy die eigenen Interessen entdeckt werden können, hilft der Schul-Scan, darauf aufbauend passende weiterführende Schulen zu finden.

„ Ob HTL, HAK, HLW oder AHS-Oberstufe: Die Auswahl an weiterführenden Schulen ist groß, die Entscheidung oft schwierig. Mit dem AK Schul-Scan machen wir die Schulwahl einfacher und transparenter. Familien können Schulangebote vergleichen und jene Schulen finden, die zu den Interessen und Stärken ihres Kindes passen “, sagt AK-Bildungsexpertin Martina Aicher.

Schulangebote vergleichen

Der AK Schul-Scan bietet Stundentafeln weiterführender Schulen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, also der gesamten Ostregion. Familien können Unterrichtsfächer und Schwerpunkte direkt vergleichen und die Suche nach ihren Interessen eingrenzen. So werden Unterschiede zwischen den Schulangeboten auf einen Blick sichtbar.

„ Die Wahl der weiterführenden Schule soll nicht vom Hörensagen abhängen, sondern von den Interessen und Stärken des Kindes und von transparenten Informationen über die Schulangebote “, ist Aicher überzeugt von der positiven Wirkung.

Mehr Orientierung für eine wichtige Bildungsentscheidung

Gerade beim Übergang in eine weiterführende Schule brauchen Jugendliche und ihre Eltern verlässliche Informationen. Der AK Schul-Scan schafft einen transparenten Überblick über die vielfältigen Bildungsangebote und unterstützt Jugendliche und ihre Eltern dabei, eine fundierte Entscheidung für den weiteren Bildungsweg zu treffen.

Der AK Schul-Scan ist unter www.schulscan.at verfügbar.