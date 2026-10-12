  • 12.10.2026, 16:31:02
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60 Jahre Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF)

Fachtagung setzt Impulse für sexuelle Selbstbestimmung

Wir schätzen die ÖGF als unverzichtbare Verfechterin selbstbestimmter Sexualität sehr. Frauen und Jugendliche bekommen hier verlässlich seriöse Beratung. Die Spirale zum Selbstkostenpreis ist ein wichtiges Angebot für armutsgefährdete Frauen und Familien

Kristina Hametner

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Wien (OTS) - 

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens lud die Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF), in Kooperation mit dem Wiener Programm für Frauengesundheit, zur Fachtagung „Sexuelle Selbstbestimmung – Ein Rückblick, ein Ausblick“ ins Wiener Rathaus. Nationale und internationale Expert*innen aus Wissenschaft, Politik und Gesundheitsbereich diskutierten aktuelle Herausforderungen und Zukunftsperspektiven sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte.

Die Veranstaltung spannte einen Bogen von den Errungenschaften der vergangenen 60 Jahre, aktuellen Entwicklungen bis zu den gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen der Zukunft. Neue Entwicklungen im Bereich der Verhütung, innovative Ideen in der Präventionsarbeit und das Potenzial internationaler Zusammenarbeit wurden inhaltlich hervorgehoben.

„Wir schätzen die ÖGF als unverzichtbare Verfechterin selbstbestimmter Sexualität sehr. Frauen und Jugendliche bekommen hier verlässlich seriöse Beratung. Die Spirale zum Selbstkostenpreis ist ein wichtiges Angebot für armutsgefährdete Frauen und Familien“, gratuliert Kristina Hametner, Leiterin des Wiener Programms für Frauengesundheit.

„Die Fachtagung hat gezeigt, wie wichtig es ist, sexuelle und reproduktive Rechte konsequent zu stärken und den gesellschaftlichen Dialog dazu weiterzuführen“, betont ÖGF Präsidentin, Mirijam Hall.

Mit einem klaren Blick auf aktuelle Entwicklungen und einem starken Netzwerk engagierter Expert*innen setzt die ÖGF ihren Einsatz für Selbstbestimmung, Gesundheit und Gleichberechtigung auch in Zukunft fort.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF)
Alexandra Bieber
Telefon: +43 677 62 54 58 61
E-Mail: [email protected]
Website: https://oegf.at

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