ELK startet neue Markenkampagne „Follow the White ELK“ mit Dominic Thiem

Wien/Leipzig (OTS) -

Ein eigenes Zuhause beginnt mit einer Vorstellung davon, wie man leben möchte. Doch der Weg dorthin bringt viele Fragen und Entscheidungen mit sich. ELK möchte dabei Orientierung geben und den Hausbau einfacher und verständlicher machen. Genau diesen Gedanken greift die neue Kampagne „Follow the White ELK“ auf.

Einer kennt den Weg

Im Kampagnenfilm folgt Dominic Thiem den Zeichen des weißen ELK durch unterschiedliche Landschaften und urbane Räume, bis er schließlich in einem ELK Haus ankommt. Das Besondere: Das Haus ist kein Filmset, sondern das echte Zuhause einer Familie, deren persönliche Geschichte im weiteren Kampagnenverlauf erzählt wird.

Der weiße ELK steht dabei symbolisch für Erfahrung, Klarheit und Begleitung auf dem Weg zum eigenen Zuhause.

„Wer heute ein Haus baut, braucht nicht noch mehr Möglichkeiten, sondern Klarheit darüber, welche Entscheidungen für das eigene Leben die richtigen sind. Wir beschäftigen uns seit Jahrzehnten damit, wie Menschen wohnen wollen und wie sich Wohnen weiterentwickelt. Diese Erfahrung wollen wir nutzen, um den Weg zum eigenen Zuhause einfacher und verständlicher zu machen. Genau dafür steht Follow the White ELK“ – Dr. Matthias Calice, CEO der ELK KAMPA Group.

Vom Pionier zum Wegweiser

Seit Jahrzehnten prägt ELK die Weiterentwicklung des Wohnens durch neue Bauweisen und innovative Technologien. Mit „Follow the White ELK“ erweitert das Unternehmen seine Pionierrolle um den Anspruch, Menschen bei einer der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens Orientierung zu geben – von der ersten Idee über Planung und Bau bis zum Einzug und darüber hinaus.

Dominic Thiem verkörpert diesen Gedanken auch persönlich: Der ehemalige Tennisprofi ist selbst in einem ELK Haus aufgewachsen. Nach seiner internationalen Sportkarriere widmet er sich als Unternehmer neuen Herausforderungen und Zukunftsthemen. Seine Geschichte steht stellvertretend für Menschen, die ihren eigenen Weg gehen und dabei auf einen erfahrenen Partner vertrauen.

Kampagnenpremiere in Leipzig

Premiere feierte der Kampagnenfilm am 10. Oktober in der Red Bull Arena in Leipzig im Rahmen des Bundesliga-Spiels zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Dominic Thiem war persönlich vor Ort und sorgte gemeinsam mit ELK für einen Überraschungsmoment. Die Premiere unterstreicht zugleich die langjährige Partnerschaft zwischen ELK und RB Leipzig.

Im Anschluss wird „Follow the White ELK“ in Österreich und Deutschland breit ausgerollt. In Österreich ist der Spot unter anderem auf ORF 1 und ORF 2 zu sehen. Begleitet wird die TV-Kampagne in beiden Ländern von Online- und Social-Media-Aktivitäten sowie Out-of-Home-Präsenz.

„Follow the White ELK“ ist dabei mehr als eine einzelne Kampagne: Der Leitgedanke soll die Marke künftig kanalübergreifend begleiten und ELK als erfahrenen, innovativen Partner auf dem Weg zum eigenen Zuhause positionieren.

FOLLOW THE WHITE ELK.

Finde dein Gefühl von Zuhause.