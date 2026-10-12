  • 12.10.2026, 16:20:03
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  • OTS0129

EcoAustria-Studie: MCI stärkt Tiroler Wirtschaft mit bis zu 120 Millionen Euro pro Jahr

Management Center Innsbruck schafft Wertschöpfung, sichert Arbeitsplätze und stärkt den Standort langfristig durch Fachkräfte, Innovation und internationale Vernetzung.

EcoAustria-Studie: MCI stärkt Tiroler Wirtschaft mit bis zu 120 Millionen Euro pro Jahr
Wien/Innsbruck (OTS) - 

Das Management Center Innsbruck (MCI) ist ein bedeutender wirtschaftlicher Standortfaktor für Tirol und Österreich. Das zeigt eine neue Studie von EcoAustria im Auftrag des Aufsichtsrats der MCI Internationale Hochschule GmbH.

Die Analyse untersucht, welche wirtschaftlichen Effekte vom MCI ausgehen – als Arbeitgeber, Bildungseinrichtung, Wirtschaftsbetrieb und Impulsgeber für Innovation und Fachkräfte.

Oswald Wolkenstein, Vorsitzender des MCI Aufsichtsrats: „Anlässlich des Jubiläums 30 JAHRE MCI habe ich die Erstellung einer Studie über die ökonomischen Effekte des MCI angeregt. Die Ergebnisse sind überaus beeindruckend. Sie belegen nicht nur enorme Wertschöpfungseffekte, die weit über die investierten Mittel hinausgehen, sondern zeigen überdies enorme Wachstumspotenziale unserer „Unternehmerischen Hochschule“ auf, um die man Tirol international beneidet.“

Andreas Altmann, Rektor: „Allein in Tirol verlassen demographiebedingt jährlich etwa 4.000 Menschen mehr den Arbeitsmarkt in die Pension als junge Menschen neu in den Arbeitsmarkt eintreten. Dem MCI gelingt es, nicht nur die besten Köpfe aus aller Welt für ein Studium in Innsbruck zu begeistern, sondern nach dem Studium auch überdurchschnittlich viele Studierende im Inland zu halten. Obwohl nur ein Drittel aber Bewerbungen und die Hälfte aller MCI Studierenden aus Österreich kommt, verbleiben eindrucksvolle zwei Drittel aller Studierenden nach ihrem Abschluss im Inland.

Weitere Informationen zur Studie finden Sie im Anhang.

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