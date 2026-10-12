westwaerts PULS: Die Straße als Lebensader zwischen Kunst und Diskurs

Wien (OTS) -

Straßen sind mehr als Verkehrsflächen. Sie sind Route und Treffpunkt, Hitzeinseln und Bühnen, Arbeitsorte und Konsumflächen, Konfliktzonen und Räume des Zusammenkommens. Sie verbinden und trennen, gleichzeitig bestimmen sie wesentlich, wie wir uns durch die Stadt bewegen und in ihr aufhalten. Vier Tage lang wird die Garage Grande zum Ausstellungsraum für künstlerische Perspektiven auf Wiens Straßen und öffentlichen Raum. PULS bringt unterschiedliche Positionen zusammen und fragt, wie wir Stadt erleben, nutzen und mitgestalten. Zusammen mit EUth wird im Anschluss eine offene Diskussion zu queerfeministischen Perspektiven auf Raum-, Stadtplanung und Jugendsozialarbeit organisiert.

Vernissage

Datum: 14.10.2026, 16:00 Uhr - 14.10.2026, 21:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: Garage Grande

Deinhardstein­gasse 12-14 1160 Wien 12-14

1160 Wien

Österreich

URL: https://urbanize.at/ausstellungsfuehrung-puls-westwaerts/

Fotowalk Ottakring

Datum: 15.10.2026, 15:00 Uhr - 15.10.2026, 17:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Garage Grande

Deinhardstein­gasse 12-14

1160 Wien

Österreich

URL: https://urbanize.at/puls-fotowalk/

Diskussion: Wem gehört die Straße?

Datum: 17.10.2026, 15:00 Uhr - 17.10.2026, 17:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Garage Grande

Deinhardstein­gasse 12-14 1160 Wien 12-14

1160 Wien

Österreich

URL: https://urbanize.at/euth-kunst-und-protest/