- 12.10.2026, 16:06:32
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westwaerts PULS: Die Straße als Lebensader zwischen Kunst und Diskurs
Mit PULS richtet das Kollektiv westwaerts 2026 in einer Gruppenausstellung in der Garage Grande den Blick auf Wiens Straßen. Mit urbanize! und EUth gibt es vier Tage Programm.
Straßen sind mehr als Verkehrsflächen. Sie sind Route und Treffpunkt, Hitzeinseln und Bühnen, Arbeitsorte und Konsumflächen, Konfliktzonen und Räume des Zusammenkommens. Sie verbinden und trennen, gleichzeitig bestimmen sie wesentlich, wie wir uns durch die Stadt bewegen und in ihr aufhalten. Vier Tage lang wird die Garage Grande zum Ausstellungsraum für künstlerische Perspektiven auf Wiens Straßen und öffentlichen Raum. PULS bringt unterschiedliche Positionen zusammen und fragt, wie wir Stadt erleben, nutzen und mitgestalten. Zusammen mit EUth wird im Anschluss eine offene Diskussion zu queerfeministischen Perspektiven auf Raum-, Stadtplanung und Jugendsozialarbeit organisiert.
Vernissage
Datum: 14.10.2026, 16:00 Uhr - 14.10.2026, 21:00 Uhr
Art: Ausstellungen
Ort: Garage Grande
Deinhardsteingasse 12-14 1160 Wien 12-14
1160 Wien
Österreich
URL: https://urbanize.at/ausstellungsfuehrung-puls-westwaerts/
Fotowalk Ottakring
Datum: 15.10.2026, 15:00 Uhr - 15.10.2026, 17:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: Garage Grande
Deinhardsteingasse 12-14
1160 Wien
Österreich
URL: https://urbanize.at/puls-fotowalk/
Diskussion: Wem gehört die Straße?
Datum: 17.10.2026, 15:00 Uhr - 17.10.2026, 17:00 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Garage Grande
Deinhardsteingasse 12-14 1160 Wien 12-14
1160 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
westwaerts-Kollektiv
Marlene Fertner
Telefon: 066475062913
E-Mail: [email protected]
Website: https://westwaerts-kollektiv.at/programm
EUth
Rosa Götz, BA
Telefon: 06645686889
E-Mail: [email protected]
Website: https://euth.at/kunst-und-protest
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