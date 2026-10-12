  • 12.10.2026, 16:06:32
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  • OTS0127

westwaerts PULS: Die Straße als Lebensader zwischen Kunst und Diskurs

Mit PULS richtet das Kollektiv westwaerts 2026 in einer Gruppenausstellung in der Garage Grande den Blick auf Wiens Straßen. Mit urbanize! und EUth gibt es vier Tage Programm.

Wien (OTS) - 

Straßen sind mehr als Verkehrsflächen. Sie sind Route und Treffpunkt, Hitzeinseln und Bühnen, Arbeitsorte und Konsumflächen, Konfliktzonen und Räume des Zusammenkommens. Sie verbinden und trennen, gleichzeitig bestimmen sie wesentlich, wie wir uns durch die Stadt bewegen und in ihr aufhalten. Vier Tage lang wird die Garage Grande zum Ausstellungsraum für künstlerische Perspektiven auf Wiens Straßen und öffentlichen Raum. PULS bringt unterschiedliche Positionen zusammen und fragt, wie wir Stadt erleben, nutzen und mitgestalten. Zusammen mit EUth wird im Anschluss eine offene Diskussion zu queerfeministischen Perspektiven auf Raum-, Stadtplanung und Jugendsozialarbeit organisiert.

Vernissage



Datum: 14.10.2026, 16:00 Uhr - 14.10.2026, 21:00 Uhr


Art: Ausstellungen


Ort: Garage Grande


Deinhardstein­gasse 12-14 1160 Wien 12-14

1160 Wien


Österreich


URL: https://urbanize.at/ausstellungsfuehrung-puls-westwaerts/


Fotowalk Ottakring




Datum: 15.10.2026, 15:00 Uhr - 15.10.2026, 17:00 Uhr


Art: Allgemeine Termine


Ort: Garage Grande


Deinhardstein­gasse 12-14

1160 Wien


Österreich


URL: https://urbanize.at/puls-fotowalk/


Diskussion: Wem gehört die Straße?




Datum: 17.10.2026, 15:00 Uhr - 17.10.2026, 17:00 Uhr


Art: Vorträge und Diskussionen


Ort: Garage Grande


Deinhardstein­gasse 12-14 1160 Wien 12-14

1160 Wien


Österreich


URL: https://urbanize.at/euth-kunst-und-protest/


 Rückfragen & Kontakt 
westwaerts-Kollektiv
 Marlene Fertner
 Telefon: 066475062913
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://westwaerts-kollektiv.at/programm
 
 EUth
 Rosa Götz, BA
 Telefon: 06645686889
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://euth.at/kunst-und-protest
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 Anhang 
 [Mittwoch, 14.10.2026, 16:00] 
 [Donnerstag, 15.10.2026, 15:00] 
 [Samstag, 17.10.2026, 15:00] 
 westwaerts Kollektiv 
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