  • 12.10.2026, 15:05:02
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ARTE-Themenabend "Demokratie unter Druck: Amerika vor den Midterms"

Bei seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar 2025 erklärte US-Präsident Donald Trump den amerikanischen Universitäten den Krieg. Sein wichtigstes Druckmittel: der Entzug von Fördermitteln. Honorarfreie Verwendung nur im Zusammenhang mit genannter Sendung und bei folgender Nennung "Bild: Sendeanstalt/Copyright". Andere Verwendungen nur nach vorheriger Absprache: ARTE-Bildredaktion, Silke Wölk Tel.: +33 3 90 14 22 25, E-Mail: bildredaktion@arte.tv // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Straßburg (OTS) - 

Ab dem 20. Oktober auf arte.tv und am Dienstag, 27. Oktober ab 20.15 im TV

Kurz vor den US-Zwischenwahlen im November 2026 richtet der ARTE-Themenabend den Blick auf eine Demokratie im politischen Ausnahmezustand. Die Dokumentationen erzählen von Macht, Polarisierung und dem Kampf um gesellschaftliche Deutungshoheit.

Kampf um Harvard

Ab 20.15 Uhr | Ab 20. Oktober auf arte.tv

3-teilige Dokureihe von Sandrine Rigaud, Serge Turquier, Robert Libetti, Mike ShumARTE France, YAMI2 / Frankreich, USA 2026 / Erstausstrahlung

Wie konnte Harvard, Hochburg der amerikanischen akademischen Elite, zum Symbol des Widerstands gegen die ideologische Offensive der MAGA-Bewegung werden? Der Dreiteiler blickt hinter die Kulissen und schildert einen historischen Wendepunkt: die rasante Schwächung der intellektuellen Institutionen in einer Demokratie, die mit dem Aufstieg des Autoritarismus konfrontiert ist.

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Trump gegen Kalifornien

Ab 21.50 Uhr | Ab 20. Oktober auf arte.tv

Dokumentation von Alice CohenARTE France, Morgane Groupe / Frankreich 2026, 52 Min. / Erstausstrahlung

Im Juni 2025 wird Kalifornien zum Symbol einer beispiellosen Machtprobe in den USA. ICE-Razzien in Los Angeles und der Einsatz des Militärs gegen Proteste zeigen, wie tief die US-Gesellschaft gespalten ist. Für Trump ist der progressive Bundesstaat ein Feindbild - und sein Vorgehen ein Warnsignal an alle, die sich der MAGA-Agenda widersetzen.

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Weitere Reportagen, Dokumentationen und Hintergrundberichten befinden sich in der fortlaufend aktualisierten Kollektion auf arte.tv.

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Vorschau Bild von Bei seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar 2025 erklärte US-Präsident Donald Trump den amerikanischen Universitäten den Krieg. Sein wichtigstes Druckmittel: der Entzug von Fördermitteln. Honorarfreie Verwendung nur im Zusammenhang mit genannter Sendung und bei folgender Nennung "Bild: Sendeanstalt/Copyright". Andere Verwendungen nur nach vorheriger Absprache: ARTE-Bildredaktion, Silke Wölk Tel.: +33 3 90 14 22 25, E-Mail: bildredaktion@arte.tv // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 504.46KB]
Vorschau Bild von Demonstranten geraten vor einem Bundesgebäude mit Soldaten der kalifornischen Nationalgarde und Polizisten aneinander - nach mehreren Tagen der Proteste und Zusammenstöße infolge einer Reihe von Razzien gegen Einwanderer in Los Angeles. Honorarfreie Verwendung nur im Zusammenhang mit genannter Sendung und bei folgender Nennung "Bild: Sendeanstalt/Copyright". Andere Verwendungen nur nach vorheriger Absprache: ARTE-Bildredaktion, Silke Wölk Tel.: +33 3 90 14 22 25, E-Mail: bildredaktion@arte.tv // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 1.66MB]

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