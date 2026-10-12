  • 12.10.2026, 14:45:33
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AVISO: Einladung zum 7. Präventionsgipfel „Nihilistisch motivierte Gewalt und Extremismus – Gefahr im digitalen Raum“

Mit Innenminister Karner, Staatssekretär Leichtfried, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Ruf, DSN-Direktorin Mayer – 15. Oktober 2026, 9:30 Uhr

Wien (OTS) - 

Das von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst koordinierte Bundesweite Netzwerk Extremismusprävention und Deradikalisierung (BNED) veranstaltet am 15. Oktober 2026 den jährlichen Präventionsgipfel.

Thema der diesjährigen Veranstaltung ist nihilistisch motivierte Gewalt und Extremismus und die damit einhergehende Gefahr im digitalen Raum.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Bild- und Tonaufnahmen sind nicht zugelassen.

Nach Begrüßungsworten durch den Staatssekretär im Innenministerium Jörg Leichtfried und den Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf, präsentiert die Direktorin der DSN die aktuellen Herausforderungen aus Sicht des Verfassungsschutzes. Um 13:15 Uhr folgt ein Statement von Innenminister Gerhard Karner zum Thema der Veranstaltung.

Im Laufe des Präventionsgipfels werden unterschiedliche Keynotes und Podiumsdiskussionen mit internationalen Expertinnen und Experten zu nihilistischer Gewalt und Präventionsmöglichkeiten abgehalten.

Wann: 15. Oktober 2026, 9:30 Uhr (Einlass ab 8:30 Uhr)

Wo: Novotel Wien Hauptbahnhof, Canettistraße 6, 1100 Wien

Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig. Hierfür muss das Formular unter folgendem Link ausgefüllt werden – nach Überprüfung der Daten erhalten Sie die Akkreditierung per E-Mail.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/52hcrphe

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Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
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