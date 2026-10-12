FCP vergibt erstmals zwei Masterstipendien an Studierende der TU Wien

Wien (OTS) -

FCP Fritsch, Chiari & Partner Ziviltechniker GmbH hat die beiden ersten FCP Masterstipendien in Kooperation mit der TU Wien vergeben. Gefördert werden András Gelencsér und Florian Pernsteiner. Beide erhalten seit 1. September 2026 für zwei Semester jeweils 300 Euro pro Monat zur Unterstützung ihrer Masterarbeit.

„ Die Masterarbeiten der beiden Stipendiaten behandeln konkrete Fragen aus dem Brückenbau. Mit dem Stipendium unterstützen wir ihre Forschung und bieten ihnen die Möglichkeit, Einblicke in die Ingenieurpraxis zu gewinnen “, sagt Dieter Pichler, Geschäftsführer von FCP.

Auf die erste Auslobung gingen zehn Bewerbungen ein. FCP und Vertreter der TU Wien trafen eine Vorauswahl und luden vier Kandidaten ein, ihre Vorhaben bei FCP zu präsentieren. Anschließend wählten die FCP-Geschäftsführer Christian Nüssel und Dieter Pichler die beiden Stipendiaten anhand der Bewerbungsunterlagen und Präsentationen aus.

Forschungsfragen aus dem Brückenbau

Die Masterarbeiten der beiden Stipendiaten befassen sich mit Fragen des Brückenbaus: András Gelencsér untersucht „Plattierte Bleche im modernen Stahlbrückenbau: Tragverhalten und effektive Steifigkeiten“. Florian Pernsteiner widmet sich der „Experimentellen Untersuchung zur Querkraftermüdung von Spannbetonträgern mit geschädigten Spanngliedern“. Die Erkenntnisse können dazu beitragen, die Lebensdauer bestehender Brücken zu verlängern und damit Ressourcen und CO₂-Emissionen beim Neubau einzusparen.

Michael Spechtenhauser, ebenfalls einer der vier eingeladenen Kandidaten, untersucht in seiner Masterarbeit die Rissbildung infolge von Drahtbrüchen unter statischer und zyklischer Beanspruchung im Spannbetonbau. FCP bot ihm eine Teilzeitbeschäftigung an, von denen er 25 Prozent für seine Masterarbeit verwenden kann. Spechtenhauser nahm das Angebot an und ist seit 1. September 2026 bei FCP beschäftigt.

„ Dass ich einen Teil meiner Arbeitszeit für die Masterarbeit nutzen kann, hilft mir, Studienabschluss und Berufseinstieg miteinander zu verbinden. Ich kann mich dadurch intensiv mit den Forschungsfragen auseinandersetzen und bekomme zugleich bereits Einblick in die tägliche Arbeit eines Ingenieursbüros “, sagt Michael Spechtenhauser.

Auch Gelencsér wird künftig bei FCP tätig sein: Ab 1. November 2026 unterstützt er das Team im Fachbereich Brückenbau & Tragwerksanalyse.

Über das FCP Masterstipendium

Das FCP Masterstipendium richtet sich an Studierende der TU Wien in den Masterstudien Bauingenieurwissenschaften und Umweltingenieurwesen. Es unterstützt die Erstellung praxisorientierter Masterarbeiten. Während der Förderung können die Stipendiaten zusätzlich in Teilzeit an Ingenieurprojekten bei FCP mitarbeiten; eine Mitarbeit ist keine Voraussetzung für das Stipendium.

Factbox: FCP Masterstipendien 2026