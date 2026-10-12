Tage der offenen Ateliers, „Ladycops“ und Poetry Slams

St. Pölten (OTS) -

Ateliers in ganz Niederösterreich öffnen am Samstag, 17., und Sonntag, 18. Oktober, bei den „Tagen der offenen Ateliers“ der Kulturvernetzung Niederösterreich wieder ihre Türen. Alle teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler unter: www.tdoa.at

Mit der Ausstellung „Phantastisch VER:rückt II“ lädt die Galerie Kultur Mitte in Krems Gäste von außerhalb der Region ein: Die Schau wird am Dienstag, 13. Oktober, eröffnet. Bis 27. Oktober zeigt sie Arbeiten von 15 Druckgraphikerinnen und -grafikern des Vereins Typos. Zusätzlich steht am Dienstag, 27. Oktober, die Lesung aus Bertolt Brechts „Flüchtlingsgespräche“ von Hanna und Helmut Mayer auf dem Programm. Infos: www.facebook.com/kultur.mitte.krems

Der Verein Filmzuckerl zeigt am Mittwoch, 14., und Donnerstag, 15. Oktober, den Film „Gentle Monster“ in der Filmbühne Waidhofen/Ybbs. Infos: www.filmzuckerl.at

Im Haus der Kunst in Baden wird am Mittwoch, 14. Oktober, 19 Uhr, die Ausstellung „The Distance Between Arrivals“ der Galerie Ruberl eröffnet, die von 15. bis 25. Oktober zu sehen sein wird. Infos: www.baden.gv.at

Ein Herbst voller Highlights erwartet Kulturinteressierte in den Kasematten Wiener Neustadt: Das Bösendorfer Festival startet am Mittwoch, 14. Oktober, mit nationalen und internationalen Top-Stars (www.boesendorfer-wn.at). Ebenso am Programm stehen „Polly Adler – Knietief im Glamour“ (23. Oktober), Philipp Hochmair mit „Der Prozess“ (7. und 8. November) und Fritz & Aaron Karl mit dem Streichquartett Sonare (9. November). Alle Termine unter: www.kasematten-wn.at

Der Film „Und täglich frisch verliebt“ von Houchang Allahyari über Amalia und Ferry Ebert wird am Mittwoch, 14. Oktober, um 19 Uhr im Arkadensaal Langenlois gezeigt. Im Anschluss findet ein Gespräch mit „Automatenkönig“ Ferry Ebert statt. Infos: www.dum.at

Klezmer und Balkan, „Gypsy“ und Swing, Witz und Virtuosität: Das präsentiert die Akustik-Band „Der Šenster Gob“ (jiddisch: die schönste Gabe) aus Prag, die am Donnerstag, 15. Oktober, 18.30 Uhr, in der ehemaligen Synagoge in St. Pölten auftritt. Werke der Romantik und der Moderne bringen die israelische Mezzosopranistin Hagar Sharvit und das Trio Delyria am Sonntag, 25. Oktober, 18.30 Uhr, in die Ehemalige Synagoge. Infos: www.ehemalige-synagoge.at

Der Autor und Kurator Christoph W. Bauer hat Gedichte der französischen Dichterin Louise Labé ausgewählt, nachgedichtet und sie Gegenwartslyrikerinnen und -lyrikern als Inspirationsquelle zur Verfügung gestellt. Der daraus entstandene Gedichtband wird am Donnerstag, 15. Oktober, 18 Uhr, im Solektiv in St. Pölten vorgestellt. Infos: www.literaturhausnoe.at

Mit dem Vortrag „Tulln 1986 – 40 Jahre Bewerbung als Landeshauptstadt“ startet am Donnerstag, 15. Oktober, um 19 Uhr im Minoritensaal des Rathauses Tulln die neue Reihe „Tullner Zeit·Geschichten“. Zweimal jährlich werden künftig prägende Kapitel der Stadtgeschichte beleuchtet.

Die Ausstellung von Stylianos Schicho wird am Donnerstag, 15. Oktober, 19 Uhr, im Schloss Wolkersdorf eröffnet und ist von 17. Oktober bis 28. November zu sehen. Die Autorinnen und Autoren der Wortwerkstatt laden zu einem „Literarischen Frühstück“ und lesen Texte zum Thema „Nachworte“ am Sonntag, 18. Oktober, 10 Uhr. Infos: www.forumwolkersdorf.at

In der Kulturszene Kottingbrunn gibt das Crossover-Gitarrenduo Markus Schlesinger und Carina Maria Linder am Donnerstag, 15. Oktober, 19.30 Uhr, ein Konzert zu seinem zweiten Album „From Intersections To Interwoven“. Die Band Shanta Noir entführt ihr Publikum auf eine klangliche Reise am Freitag, 16. Oktober. Celebrate Good Times ist Titel und Motto des Konzerts der Soulband „Soulshine“ am Samstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr. Weitere Termine und Infos: www.kulturszene.at

Julia Cencig, Sylvia Haider und Kristina Sprenger sind mit ihrem Programm „Die liederlichen Ladycops“ in der Tischlerei Kulturwerkstatt Melk am Donnerstag, 15. Oktober, 20 Uhr, zu Gast. Gleich am Freitag, 16. Oktober, folgt um 19 Uhr „Krimi & Stricken“ mit einer Lesung von Theresa Prammer und am Samstag, 17. Oktober, 20 Uhr, gastieren „The Schick Sisters“ in Melk. Infos und weitere Termine: www.wachaukulturmelk.at

„O, wie wohl ist mir am Abend“ ist der Titel des Konzerts der „Jungen Musikfreund:innen Baden“ am Donnerstag, 15. Oktober, 19 Uhr, im Haus der Kunst. Ein zweites Konzert unter dem Titel „Abend wird es wieder“ steht am Donnerstag, 12. November, 19 Uhr, auf dem Programm. Infos: www.badeninkultur.eu

Die Künstlerin Stephanie Seidl-Schulz stellt in ihrer Ausstellung „Der Schöpfungs-Prozess“ den Schöpfungsmythos dem künstlerischen Prozess gegenüber, die Schau ist von 15. bis 25. Oktober im Theater am Steg in Baden zu sehen, Vernissage ist am Mittwoch, 14. Oktober, 19 Uhr. Die Sängerin Améla eröffnet am Freitag, 16. Oktober, 19 Uhr, im Theater ihre neue Konzertreihe „Gently Kiss Your Scars“. „Frauen schreiben heute“ ist der Titel der Lesung von der ≠igfem (IG Feministische Autorinnen Österreich) mit Hannah Oppolzer, Dorothea Pointner und anderen am Samstag, 17. Oktober, 19 Uhr, ebenso im Theater am Steg. Infos: www.badeninkultur.at

Der Künstlerbund St. Pölten feiert sein 80-jähriges Bestehen mit einer großen Jubiläumsausstellung im Stadtmuseum St. Pölten. Die Ausstellung findet im Rahmen der diesjährigen Jahresausstellung statt, wird am Freitag, 16. Oktober, 18 Uhr, eröffnet und ist bis 13. November zu sehen. Infos: www.stadtmuseum-stp.at

Das Programm von „Volksmusik trifft Kirchberg am Wagram“, das gemeinsam von der Marktgemeinde Kirchberg am Wagram und der Volkskultur Niederösterreich veranstaltet wird, startet am Freitag, 16. Oktober, 18 Uhr, mit einem Offenen Singen mit Erhard Mann im Gut Oberstockstall. Danach laden fünf Gaststätten zu gemütlicher Wirtshausmusik ein. Infos: www.volkskulturnoe.at

Die Ausstellung „Dieses Bild hat immer das letzte Wort“ aus der Reihe NOEDOK – On Tour wird am Freitag, 16. Oktober, 19 Uhr, im Rathaus Scheibbs eröffnet. Zu sehen ist die Schau von 19. bis 30. Oktober. Infos: www.noedok.at

Das Landestheater Niederösterreich präsentiert am Samstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr, in der Theaterwerkstatt die Uraufführung von „Faust Gretchen Margarete“, eine theatrale Videoinstallation von Bert Zander nach Johann Wolfgang von Goethe. Infos und Veranstaltungen: www.landestheater.net

Der Verein ent in Stadt Haag begrüßt den Kunst- und Kulturverein STEIN*STEIN: Die Ausstellung „Zwischen den Dingen“ wird am Samstag, 17. Oktober, 19 Uhr, eröffnet und wird bis 28. November gezeigt. Infos: www.verein-ent.at

Einen gruseligen Höhepunkt erreicht die Herbstsaison auf Schloss Hof rund um Halloween: Am Samstag, 17., und Sonntag, 18. Oktober, sowie von 24. Oktober bis 2. November treiben Hexen, Vampire, Geister und Gespenster von 10 bis 19 Uhr ihr Unwesen auf, in und unter Schloss Hof: Unter anderem warten ein schauriges Lichtererlebnis, eine Gespenster-Bastelwerkstatt und die Halloween-Rätselführung. Infos: www.schlosshof.at

Licht aus, Taschenlampen an! Am Samstag, 17. Oktober, und Samstag, 14. November, können Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren die Ausstellung „Die geheimnisvolle Welt der Iberer“ im Mamuz Mistelbach im Schein von Taschenlampen entdecken. Infos: www.mamuz.at

Im Kulturdorf Reinsberg macht am Sonntag, 18. Oktober, 17 Uhr, das Kammerorchester Scheibbs im Musium den Auftakt für das Herbstprogramm. Infos und weitere Veranstaltungen unter: www.reinsberg.at

Seit Jahren begeistert die kulturbegeisterte Putzfrau Frau Franzi ihr Publikum mit äußerst vergnüglichen Interpretationen klassischer Theaterstücke. Jetzt hat sie sich über die Schöpfung hergemacht: Mit ihrem neuen Programm „Frau Franzi – Das große Schöpfen“ gastiert sie am Sonntag, 18. Oktober, 18 Uhr, in der Kulturszene Kottingbrunn, am Freitag, 30. Oktober, 19 Uhr, in der Pfarre Grünbach und am Freitag, 27. November, 19 Uhr, im Arthouse Weinviertel in Großkrut. Infos: www.gamuekl.org

Nach dem großen Erfolg im Frühling kehrt „Drei alte Ladys schlagen zurück“, eine Komödie von Claudia Gysel, am Sonntag, 18. Oktober, 18 Uhr, sowie am 20. und 23. Oktober, 19.30 Uhr, ins TAM – Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya zurück. Infos: www.tam.at

Die Literarische Gesellschaft St. Pölten lädt zum Wettstreit der Dichterinnen und Dichter beim „Litges Poetry Slam“ am Dienstag, 20. Oktober, 20 Uhr, im Cinema Paradiso St. Pölten. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Blätterwirbel-Festival St. Pölten statt (bis 8. November, www.blaetterwirbel.at). Mit gerade einmal 20 Jahren zählt Oskar Haag längst zu den spannendsten Stimmen der jungen österreichischen Pop- und Indie-Szene. Er gastiert am Donnerstag, 22. Oktober, 20 Uhr im Cinema Paradiso in St. Pölten. Infos und mehr Programm: www.cinema-paradiso.at