Parlamentsdirektion gewinnt LSZ AI EXCELLENCE AWARD 2026 beim CIO Kongress mit dem Projekt AI Stimm-Avatar

Bad Loipersdorf (OTS) -

"CO-INTELLIGENCE. Von der Vision zur autonomen Wertschöpfung" – das ist das Thema des CIO Kongress, der bis Dienstag (13.10.) stattfindet. Wie können Mensch und Maschine, Strategie und Technologie, Wettbewerb und Kooperation für Österreichs Zukunft zusammenwirken? Damit beschäftigt sich seit gestern (Sonntag) der CIO Kongress 2026, der bis Dienstag (13. Oktober) unter dem Motto „CO-INTELLIGENCE“ wieder Entscheider:innen aus Unternehmen, Verwaltung und Wissenschaft nach Loipersdorf bringt.

Der AI EXCELLENCE AWARD AUSTRIA, heuer zum zweiten Mal verliehen wurde, zeichnet Organisationen aus, die mit künstlicher Intelligenz nachweisbaren Business Impact erzielen. Aus den Einreichungen wurden fünf Projekte für die Finalrunde nominiert und pitchten im Finale um den Preis. Das Publikum und die Fachjury kürten gemeinsam die Siegerprojekte: Peter Reichstädter und Michael Pichler gewannen mit ihrer Präsentation des AI Stimm-Avatars des Österreichischen Parlaments. Der Nationalratsabgeordnete Klaus Fürlinger, für den dieser erstellt wurde, ist damit europaweit zum Role-Model geworden. Der 2. Platz ging an die IKT Linz für das Projekt Transkripo, den 3. Platz erhielt die Knapp AG mit dem Projekt KiSoft Delivery Solution.

Kongress-Organisatorin Martina Kruber von LSZ erklärt: „Die zahlreichen Einreichungen von sehr spannenden und erfolgreich umgesetzten Projekten beim AI EXCELLENCE AWARD 2026 beweisen, dass KI in den Unternehmen und in der Verwaltung Fahrt aufnimmt. Alle Finalisten zeichnet aus, dass es duale Prozesse von Menschen und KI-Anwendungen sind, die Innovation, Zeitersparnis und Empowerment ermöglichen.“

Die Award-Fachjury bestand aus Jacqueline Berger (Women in AI Austria, RBI), Reinhard Falschlehner (Mediengruppe Wiener Zeitung), Ruben Hetfleisch (Board AI Austria & Founder Klartext AI), Gerhard Kürner (506.ai, AI Upper Austria) und Karin Wegscheider (Leitung IT und Digitalisierung, ÖBB Personenverkehr).

Als weitere Schwerpunkte behandelt der CIO Kongress die Zukunftsthemen Neuro-Informatik, AGI und Quantenkryptographie. Bis Dienstag werden Beiträge von insgesamt rund 80 Speaker:innen die Gäste inspirieren, darunter sind u.a. Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Tagespresse-Gründer Fritz Jergitsch, Digitalpionierin Anitra Eggler, Politikwissenschafter Peter Filzmaier, der humanoide Roboter Artie, Zukunftsforscher Franz Kühmayer, ORF CIO Astrid Zöchling und Storytelling-Experte Reinhard Gussmagg.

Premium Partner sind A1, ACP, CANCOM, glueckkanja, Kyndryl und SoftwareOne.

Als Gold Partner engagieren sich IKARUS HarfangLab, Insight, Mastercard, NFON, SERVICEWARE, Sophos und ZSCALER.

Über „LSZ – Future Connections“: Die LSZ Community Platform veranstaltet in Österreich und Deutschland jährlich mehr als 30 Kongresse und Fachkonferenzen, darunter den CIO Kongress sowie den HR Kongress „Future of Work“. Darüber hinaus verbindet sie Stakeholder-Communities auch über digitale Kanäle. Insgesamt nehmen jährlich rund 6.000 Entscheider:innen aus allen Unternehmensbereichen der digitalen Transformation teil, vor allem CIOs, HR-, Marketing- und Sicherheitsverantwortliche. www.lsz.at

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