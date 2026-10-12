AVISO: Mittwoch, 14.10., 09:00 Uhr, Bundeskanzleramt: „Milliarden für Aufrüstung, während bei den Menschen gespart wird“

Wien (OTS) -

Die Sozialistische Jugend Österreich (SJÖ) lädt am Mittwoch, den 14. Oktober, um 09:00 Uhr zu einer Medienaktion vor dem Bundeskanzleramt. Mit einer zwei Meter hohen Budgetskala und unterschiedlich hohen Kartontürmen macht die SJ sichtbar, wie unterschiedlich die finanziellen Mittel auf Militär, Gesundheit, Klima und Frauenpolitik verteilt sind.

Während sich die Kartons für das Militärbudget von 5,2 Milliarden Euro mehr als zwei Meter hoch stapeln, erreicht das Gesundheitsbudget etwas mehr als einen Meter. Das Klimabudget bleibt unter 40 Zentimetern, das Frauenbudget ist im direkten Vergleich kaum sichtbar.

„Während die Bundesregierung bei den Menschen den Sparstift ansetzt, fließen immer mehr Milliarden in Aufrüstung. Mit unserer Aktion wollen wir sichtbar machen, welche Dimensionen diese Budgetentscheidungen haben“ , erklärt SJ-Vorsitzende Larissa Zivkovic.

Die Medienaktion findet im Rahmen des SJ-Herbstschwerpunktes „Geld für Menschen statt für Kriege!“ statt.

Medienaktion

Datum: 14.10.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: vor dem Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

1010 Wien

Österreich