150.000 Euro für die Österreichische Sporthilfe bei Armin Assingers Promi-Sportler-Millionenshow

Wien (OTS) -

SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS MONTAG, 12. OKTOBER 2026, 22.40 UHR BEACHTEN!

Mit viel Wissen punkteten die Sportlerinnen und Sportler für den guten Zweck! Am Montag, dem 12. Oktober 2026, erspielten Ex-Biathletin Lisa Hauser, Skirennläufer und Paralympics-Sieger Johannes Aigner, Skeleton-Olympionikin Janine Flock sowie die Fußball-Legenden Andreas Herzog und Toni Polster bei Armin Assingers „Promi-Sportler-Millionenshow“ in ORF 2 und auf ORF ON insgesamt 150.000 Euro für die Österreichische Sporthilfe. Die erspielten Gewinne werden von ACP-Therapie.at, ELK Fertighaus, Personalshop und SanLucar zur Verfügung gestellt.

Mit Wissen in den Bereichen Skisport, österreichische Geschichte und Biologie zu 150.000 Euro

Lisa Hauser holt mit der richtigen Antwort C auf die 12. Frage (Zum „Herminator“ wurde Hermann Maier u. a. durch seinen Jahrhundertsturz beim olympischen Abfahrtslauf ...? A: 1992 in Albertville; B: 1994 in Lillehammer; C: 1998 in Nagano; D: 2002 in Salt Lake City) 25.000 Euro.

Johannes Aigner findet mit Unterstützung des Telefonjokers die richtige Antwort B auf die 13. Frage (Mit welchem Spottnamen verhöhnte der Volksmund einst einen als regierungsunfähig angesehenen österreichischen Kaiser? A: Steinrich der Harke; B: Gütinand der Fertige, C: Schriedrich der Föne; D: Studolf der Rifter) und steuert damit 35.000 Euro bei.

Janine Flock erspielt nach Verwendung des Telefonjokers und der richtigen Antwort B auf die elfte Frage (Bei welchem Tier ist nicht die äußere Hautfärbung sondern die Farbe im Maul namensgebend? A: Rote Waldameise; B: Schwarze Mamba; C: Weißer Hai; D: Rotfuchs) weitere 15.000 Euro.

Andreas Herzog und Toni Polster knacken mit der richtigen Antwort A auf die 15. Frage (Wer Bilder der gezüchteten Kanarienvogelrasse Gloster Corona sieht, erkennt eine starke Ähnlichkeit mit den ...? A: Pilzköpfen der Beatles; B: Bemalungen von Kiss; C: Bärten von ZZ Top; D: Brillen von Elton John) den Jackpot und sorgen damit für zusätzliche 75.000 Euro für den guten Zweck.

Der Fragenbaum zur „Promi-Sportler-Millionenshow“:

Auch bei der „Promi-Sportler-Millionenshow“ umfasst der Fragenbaum 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht, wie bei allen Promi-Ausgaben, bis zur 75.000-Euro-Frage.

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage 10: 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro – Janine Flock

Frage 12: 25.000 Euro – Lisa Hauser

Frage 13: 35.000 Euro – Johannes Aigner

Frage 14: 50.000 Euro

Frage 15: 75.000 Euro – Andreas Herzog & Toni Polster

SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS MONTAG, 12. OKTOBER 2026, 22.40 UHR BEACHTEN!