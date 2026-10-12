  • 12.10.2026, 13:13:03
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FPÖ – Berger: Messer-Syrer vom Hauptbahnhof sofort abschieben

Wer mit dem Messer auf Menschen losgeht, hat in Österreich nichts verloren

Wien (OTS) - 

„Schon wieder eine brutale Messerattacke, schon wieder ein syrischer Tatverdächtiger und schon wieder ist Wien Schauplatz einer Gewalttat. Es reicht!“, reagiert der Wiener FPÖ-Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger auf den jüngsten Vorfall am Wiener Hauptbahnhof, bei dem ein 20-jähriger Syrer einen 21-Jährigen mit einem Küchenmesser attackiert und verletzt haben soll. „Unsere Bahnhöfe und öffentlichen Plätze dürfen nicht zu Schauplätzen importierter Gewalt werden. Wer mit einem Messer auf andere Menschen losgeht, verwirkt jedes Recht auf Gastfreundschaft. Für diesen Syrer darf es nur eine Konsequenz geben: Aberkennung eines allfälligen Schutzstatus und schnellstmögliche Abschiebung nach Syrien!“

Berger nimmt auch Bürgermeister Michael Ludwig in die Pflicht: „Während Ludwig die Folgen seiner völlig verfehlten Zuwanderungspolitik weiterhin schönredet, häufen sich die Gewaltexzesse auf Wiens Straßen. Die Bevölkerung hat die Nase voll von Messerattacken, Unsicherheit und einer Politik des Wegschauens. Wir brauchen endlich eine konsequente Null-Toleranz-Politik gegenüber ausländischen Gewalttätern. Wer unsere Gesetze mit Füßen tritt und Menschen mit Messern attackiert, hat in unserem Land nichts verloren. Nicht der nächste Sozialarbeiter, sondern das nächste Flugzeug in die Heimat ist die richtige Antwort“, so Berger abschließend.

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