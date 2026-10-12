Wechsel an der Spitze von MeinBezirk Wien: Barbara Schuster übernimmt alleinige Chefredaktion

WIEN (OTS) -

Wechsel an der Spitze von MeinBezirk Wien: Barbara Schuster (36) übernimmt künftig die alleinige Führung der Chefredaktion von MeinBezirk Wien. Die bisherige Doppelspitze wird damit neu aufgestellt. Nikki Gretz-Blanckenstein verlässt das Unternehmen nach zehn Jahren als Chefredakteurin.

Gretz-Blanckenstein übernahm im November 2016 die Chefredaktion der damaligen bz-Wiener Bezirkszeitung. In den vergangenen zehn Jahren prägte sie die Entwicklung des Wiener Lokalmediums maßgeblich mit. Unter ihrer redaktionellen Führung wurde die Bezirksberichterstattung kontinuierlich weiterentwickelt und die Verbindung von Print und Digital ausgebaut.

„Nikki Gretz-Blanckenstein hat MeinBezirk Wien über ein Jahrzehnt geprägt. Sie hat die Entwicklung des Mediums mit großem journalistischem Einsatz begleitet und wichtige Impulse gesetzt. Für diese Arbeit und für die vielen Jahre gemeinsamer Zusammenarbeit möchte ich ihr herzlich danken“, sagt Gerhard Riedler, Geschäftsführer der RegionalMedien Wien. Auch die Vorstände Georg Doppelhofer und Andreas Eisendle bedanken sich für die langjährige Zusammenarbeit und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.

Digitale Weiterentwicklung mit regionalem Fokus

Mit Barbara Schuster übernimmt nun eine erfahrene Wiener Journalistin die alleinige redaktionelle Führung. Schuster ist seit 2018 bei den RegionalMedien Wien und war zunächst als Redakteurin, später als Chefredakteurin Digital tätig. Seit 2025 verantwortet sie zudem die digitale nationale Berichterstattung von MeinBezirk.

„Barbara Schuster steht für modernen, regionalen Journalismus und kennt unser Haus, unsere Redaktion und vor allem die Wiener Medienlandschaft sehr genau. Mit ihrer Erfahrung und ihrer digitalen Kompetenz ist sie bestens aufgestellt, um MeinBezirk Wien in die nächste Phase zu führen“, so Gerhard Riedler.

„MeinBezirk Wien ist tief in den 23 Bezirken und den Grätzln der Stadt verankert. Diese Nähe zu unseren Leserinnen und Lesern ist unser größter Trumpf. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem engagierten Team diesen Weg weiterzugehen und die Verbindung aus regionaler Stärke und digitaler Weiterentwicklung voranzutreiben“, sagt Barbara Schuster.

Die Vorstände Georg Doppelhofer und Andreas Eisendle blicken mit großer Zuversicht auf die Zusammenarbeit in neuer Konstellation: „Barbara Schuster bringt langjährige Erfahrung, hohe journalistische Kompetenz und einen klaren Blick für die digitale Weiterentwicklung unseres Unternehmens mit. Wir freuen uns, dass sie nun zusätzliche Verantwortung übernimmt und damit wichtige Impulse für die weitere Entwicklung der RegionalMedien Austria setzen wird.“

Mit dem Wechsel wird die redaktionelle Führung von MeinBezirk Wien künftig in einer Hand gebündelt. Damit soll die enge Verzahnung von digitaler und regionaler Berichterstattung weiter gestärkt und die journalistische Entwicklung des Wiener Angebots konsequent fortgesetzt werden.