  • 12.10.2026, 12:30:03
  • /
  • OTS0096

OGH bestätigt korrekte Betriebskostenregelung von Wiener Wohnen

Höchstgericht bestätigt Entscheidungen der Vorinstanzen: Transparente Klausel für Betriebskostenvorschreibungen – Forderung nach Rückzahlung von Betriebskosten abgewiesen

Wien (OTS) - 

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat in einer aktuellen Entscheidung bestätigt, dass die typischerweise von Wiener Wohnen verwendete Betriebskostenvereinbarung transparent ist. Wiener Wohnen darf auf dieser Grundlage die im Mietrechtsgesetz (MRG) vorgesehenen Betriebskosten vorschreiben. Mit Beschluss vom 18. August 2026 wies der OGH die außerordentliche Revision einer Mieterin zurück, die bereits bezahlte Betriebskosten zurückgefordert hatte. Damit bestätigte das Höchstgericht die Beurteilung der Vorinstanzen, wonach aus dem Mietvertrag ausreichend klar hervorgeht, welche Betriebskosten verrechnet werden dürfen.

Hintergrund: Rückforderungen aufgrund früherer OGH-Entscheidungen

Im vergangenen Jahr hatten OGH-Entscheidungen Zweifel an der Transparenz und damit an der Vereinbarkeit bestimmter Betriebskostenvereinbarungen mit dem Konsumentenschutzgesetz (KSchG) ausgelöst. Diese Entscheidungen betrafen jedoch nicht Wiener Wohnen, sondern Mietverhältnisse, die nicht dem Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes unterliegen. Auch Wiener Wohnen war daraufhin mit Forderungen konfrontiert worden, bereits bezahlte Betriebskosten zurückzuerstatten und künftig keine Betriebskosten mehr zu verrechnen. Wiener Wohnen hatte bereits damals darauf hingewiesen, dass die betreffenden OGH-Entscheidungen nicht auf die eigenen Mietverträge übertragbar seien.

Im nun entschiedenen Verfahren hatte eine Mieterin von Wiener Wohnen die Rückzahlung von 11.764,48 Euro sowie die Feststellung gefordert, künftig keine Betriebskosten und besonderen Aufwendungen mehr bezahlen zu müssen. Ihre Begründung: Die entsprechende Vereinbarung in ihrem Mietvertrag sei nicht ausreichend transparent. Bereits die beiden Vorinstanzen hatten die Klage abgewiesen.

OGH: Betriebskostenregelung ist ausreichend klar und verständlich

Der Oberste Gerichtshof bestätigte nun die rechtliche Beurteilung des Berufungsgerichts. Nach Ansicht des Höchstgerichts geht aus der geprüften Vertragsbestimmung ausreichend klar hervor, dass nur jene Betriebskosten verrechnet werden dürfen, die das Mietrechtsgesetz vorsieht.

Für Mieter*innen ist damit nachvollziehbar, welche gesetzlichen Regelungen für ihre Betriebskosten gelten. Der OGH hält ausdrücklich fest, dass die geprüfte Betriebskostenklausel die Anforderungen an die Transparenz „ohne Zweifel“ erfüllt.

Der OGH stellte außerdem klar, dass die früheren Entscheidungen, auf die sich die Klägerin berufen hatte, anders formulierte Betriebskostenklauseln betrafen, die nicht von Wiener Wohnen verwendet werden.

Mit der Entscheidung des OGH blieb die Abweisung der Klage auf Rückzahlung und Feststellung aufrecht. Damit liegt eine höchstgerichtliche Bestätigung der Transparenz der geprüften Betriebskostenregelung von Wiener Wohnen vor.

OGH-Entscheidung: 7 Ob 117/26w vom 18. August 2026, veröffentlicht im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS).

Rückfragen & Kontakt

Wiener Wohnen
Mag.a Marianne Lackner
Telefon: +43 664 88570965
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wienerwohnen.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WNW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Wiener Wohnen

Rückfragen & Kontakt

Wiener Wohnen
Mag.a Marianne Lackner
Telefon: +43 664 88570965
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wienerwohnen.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright