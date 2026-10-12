- 12.10.2026, 12:30:02
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- OTS0095
Termine am 13. Oktober 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 11.30 Uhr, Pressegespräch zu ME/CFS und postakute Infektionssyndrome – Forschung und Versorgung in Wien mit Bürgermeister Michael Ludwig, Michael Häupl, Präsident des Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds und Gerhard Ströck, Vorstand der WE&ME Stiftung (1., Rathaus, Festsaal), Livestream auf www.wien.gv.at
(Schluss) red
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