Termine am 13. Oktober 2026 in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



11.30 Uhr, Pressegespräch zu ME/CFS und postakute Infektionssyndrome – Forschung und Versorgung in Wien mit Bürgermeister Michael Ludwig, Michael Häupl, Präsident des Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds und Gerhard Ströck, Vorstand der WE&ME Stiftung (1., Rathaus, Festsaal), Livestream auf www.wien.gv.at (Schluss) red

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