„101 best hotels”: Österreich-Premiere in Kitzbühel

Kitzbühel (OTS) -

Mit der ersten „101 Grand Soirée“ feierte das Hotelranking „101 best hotels“ am Sonntag, 11. Oktober 2026, seine Premiere in Kitzbühel – mit dem 101 Ranking für Österreich und Südtirol. Rund 200 Gäste aus Hotellerie, Tourismus, Wirtschaft und Medien kamen dafür im Kitzhof Mountain Design Resort zusammen. Den Titel „101 Hotel of the Year 2027 Austria & South Tyrol“ holte sich das Hotel Sacher Wien, zudem wurden Matthias Winkler als „101 ICON Hotelier of the Year“ und Balthasar Hauser mit dem „101 ICON Hotelier of the World Lifetime Achievement Award“ geehrt.

Nach zehn „101 best hotels“-Veranstaltungen (vormals „Die 101 besten Hotels“) in Deutschland und der Schweiz schlug das Hotelranking ein neues Kapitel auf: Erstmals fand die „101 Grand Soirée“ in Österreich statt – verbunden mit einem eigenen Ranking für die Spitzenhotellerie in Österreich und Südtirol. Für die Premiere fiel die Wahl auf Kitzbühel und damit auf eine der international bekanntesten Tourismusdestinationen Österreichs. Schauplatz des Abends war das Kitzhof Mountain Design Resort.

Hotel Sacher Wien an der Spitze

Im Rampenlicht standen die besten Hotels und prägendsten Persönlichkeiten der Branche. Als „101 Hotel of the Year 2027 Austria & South Tyrol“ wurde das Hotel Sacher Wien ausgezeichnet. Neben dem Gesamtsieger wurden zudem in zehn Kategorien jeweils drei Häuser für ihre Leistungen als Gastgeber gewürdigt. Sechs der Erstplatzierten stammen aus Österreich, vier aus Südtirol. Die vollständige Liste der Gewinner findet sich unten.

Der beste Hotelier und ein Lifetime Achievement Award

Zu den Höhepunkten des Abends zählten auch die beiden „101 ICON-Auszeichnungen“. Als „101 ICON Hotelier of the Year Austria“ wurde Matthias Winkler, CEO der Sacher Hotels, ausgezeichnet. Den „101 ICON Hotelier of the World – Lifetime Achievement Award“ erhielt Balthasar Hauser, der das das Bio- und Wellnessresort Stanglwirt in Going über Jahrzehnte mit Mut, Intuition und unternehmerischer Konsequenz zu einer Ikone der europäischen Luxushotellerie entwickelt hat. „Ich habe mich nie als Hotelier gesehen. Ich sehe mich eher als Bauer und Gastwirt“, sagt er. Tradition und Naturverbundenheit prägen das Haus ebenso wie zeitgemäßer Luxus und internationaler Anspruch: „Mein Credo ist nicht ‚entweder – oder‘, sondern ‚sowohl – als auch‘.“

Branchengrößen und Prominenz

Die 11. Ausgabe bzw. Premiere in Österreich bewies einmal mehr, welch hohen Stellenwert das Hotelranking in der nationalen und internationalen Hospitality-Branche genießt. Unter den geladenen Gästen befanden sich Prominente und Branchengrößen wie Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Martina und Karl Hohenlohe, Herausgeber von Gault&Millau Österreich, Thomas Reisenzahn, Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatung, sowie Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises. Für Wolfgang Greiner war die Veranstaltung zugleich der erste große Auftritt in seiner neuen Funktion. Seit 1. Oktober 2026 führt er als CEO die ISLE AG, die hinter „101 best hotels“ steht. „Die Resonanz auf die Premiere zeigt uns, welches Potenzial ein eigenständiges Ranking für Österreich und Südtirol hat. Kitzbühel war für mich ein besonderer erster Abend in meiner neuen Funktion – und zugleich der Auftakt zu einer Veranstaltung, die wir langfristig etablieren möchten.“

„101 Executive Summit“: Die nächste Generation am Wort

Welche Impulse die junge Generation in die Spitzenhotellerie bringt, zeigte bereits im Vorfeld der 101 Soirée ein hochkarätig besetztes Podium. Mit dabei waren unter anderem Lukas Dorfer (Quellenhof Luxury Resort Passeier), Andreas Plaickner (My Arbor) und Julian Seeber (COMO Alpina Dolomites). Ergänzt wurde die Runde durch Impulse aus der Wirtschaft: Vincent Bury (progros) brachte ebenfalls die Sicht der jungen Führungsgeneration ein, Maximiliana Pangerl gab Einblick in die Zukunft des Daunenbettenherstellers Mühldorfer und Richard Grasl, Geschäftsführer des Kurier Medienhauses, sprach über digitale Transformation. „Man muss den Jungen Vertrauen und Verantwortung geben, dann können sie das Unternehmen auch mit Qualität und Motivation weiterführen“, so Lukas Dorfer. Passend dazu ging der länderübergreifend vergebene „101 Next Generation Hotelier Award“ an den Schweizer Konrad Hocker-Scholler (The Chedi Andermatt).

Kitzbühel als Gastgeber der Österreich-Premiere

Dass die erste österreichische „101 Grand Soirée“ in Kitzbühel stattfand, geht vor allem auch auf die Initiative von Christian Harisch und Carsten K. Rath, dem Gründer der „101 best hotels“ zurück. Der Tourismus-Obmann holte die Veranstaltung in die Gamsstadt. Den stilvollen Rahmen dazu bot das Kitzhof Mountain Design Resort, das zeitgenössische alpine Architektur mit Elementen traditioneller Tiroler Baukultur verbindet. Gastgeber waren Hoteldirektor Johannes Mitterer sowie die Eigentümer Uschi Schelle-Müller und Dieter Müller. „Dass diese Premiere bei uns gefeiert wurde, macht uns stolz. Einen Abend lang war der Kitzhof Treffpunkt der Branche – für unser Team eine schöne Bestätigung und für Kitzbühel ein starkes Signal“, sagt Johannes Mitterer, geschäftsführender Direktor.

Über „101 best hotels“

Das renommierte Ranking „101 best hotels“ (vormals „Die 101 besten Hotels“) wurde 2019 gegründet und hat sich seither als eine der bedeutenden Auszeichnungen für Spitzenhotellerie etabliert. Nach Deutschland wurde das Ranking 2025 erstmals in der Schweiz und 2026 auch in Österreich durchgeführt.

Ausgezeichnet werden herausragende Hotels, die durch exzellenten Service, höchste Qualität und außergewöhnliche Gästeerlebnisse überzeugen. Die Auswahl basiert auf einer unabhängigen Bewertung durch Branchenexpertinnen und -experten, ergänzt durch Gästefeedback und umfassende Analysen. Eine wissenschaftliche Begleitung stellt sicher, dass die Bewertungsmethodik objektiv und transparent ist.

Ziel von „101 best hotels“ ist es, exzellente Hotellerie sichtbar zu machen und Gästen eine verlässliche Orientierung bei der Wahl ihres Hotels zu bieten. Weitere Informationen: www.die-101-besten.com

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