Geheimnis gelüftet: HVOB spielt am 15. Oktober ein FM4 Überraschungskonzert im Salzburger Rockhouse

Wien (OTS) -

Trommelwirbel für das Salzburger Rockhouse: Am 15. Oktober spielt das Elektro-Duo HVOB in dem beliebten Musikclub am Fuße des Kapuzinerbergs ein FM4 Überraschungskonzert. Ab 19.30 sind die Pforten des Rockhouses für alle Interessierten bei freiem Eintritt geöffnet. Empfohlen wird früh am Ort des Geschehens zu sein, denn es gilt das „First come, first served“-Prinzip.

Surprise-Party mit elektronischen Sounds von HVOB

Das Produzent:innen-Duo HVOB erobert seit Jahren das Universum der elektronischen Musik und hat sich dabei nicht nur durch ihre Veröffentlichungen, sondern auch als Live-Act in der internationalen Musikszene etabliert. Hinter HVOB stecken Anna Müller und Paul Wallner. Gemeinsam komponieren und produzieren sie Musik und sind verantwortlich für den einzigartigen Sound von HVOB. HVOB spielen ausverkaufte Tourneen in Nord-, Mittel- und Südamerika, Asien, Europa und Südafrika und sind auf vielen renommierten Festivals der Welt aufgetreten – von einer Headliner-Show beim Sónar Barcelona und Clockenflap in Hongkong bis hin zu Burning Man, Primavera und Fuji Rock in Japan. Außerdem haben sie einen BBC Essential Mix, mehrere Boiler Rooms und ein Cercle-Set in Mexiko aufgenommen. Nach fünf Studioalben und einem Live-Album erweitert das internationale Elektronik-Duo HVOB mit „THE SILVER CAGE“ einen neuen künstlerischen Zyklus ihrer Musik.

Über die FM4 Überraschungskonzerte

FM4 Überraschungskonzerte sind Konzerte irgendwo in Österreich, ohne genaue Vorankündigung und mit freiem Eintritt. Unzählige unvergessliche Konzertabende gehen auf die FM4-Veranstaltungsreihe zurück. Bands wie Wanda, Bilderbuch, Von Wegen Lisbeth oder zuletzt Uche Yara und die Leftovers waren schon Teil der zunächst geheimen Events, deren Veranstaltungsort und -zeitpunkt erst kurz zuvor auf den Kanälen von FM4 bekanntgegeben werden. Früh informiert zu sein ist jedenfalls dringend zu empfehlen, denn es gilt das „First come, first served“-Prinzip.

„FM4 Musik von hier“ – Der Herbst im Zeichen der heimischen Szene

Anlässlich des 25. Jubiläums des Soundparks widmet radio FM4 den Herbst 2026 unter dem Motto „FM4 Musik von hier“ der österreichischen Musikszene. Mit rund 40 Prozent heimischer Musik im Programm, exklusiven Covers, einer Bibiza-Radiodokumentation, einem Round Table zur Musikwirtschaft und der Berichterstattung vom Waves Vienna stärkt FM4 etablierte Acts ebenso wie Newcomer:innen.

Auch abseits von Radio und Online setzt FM4 auf österreichische Künstler:innen: Drei Überraschungskonzerte an zunächst geheimen Locations in Österreich (Uche Yara in Linz, Leftovers in Wien, jetzt HVOB in Salzburg), die FM4-Unlimited-Partys in Steyr und im Wiener Prater sowie eine Private Session mit Endless Wellness brachten heimische Musik zu Fans im ganzen Land. Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, spielt FM4 schließlich 24 Stunden lang „Homegrown Music“ und präsentiert zahlreiche Live-Sessions österreichischer Acts im Studio.